Protecció Civil preveu forts onatges i mar de fons "notable" per diumenge

Protecció Civil avisa que la situació meteorològica serà de "perill alt" per l'estat de la mar aquest diumenge a pràcticament tota la costa. Els episodis més intensos es preveuen a partir de les 12 h del migdia, amb onades que superarien els dos metres i mig. La direcció de l'onatge serà de component sud i hi haurà també mar de fons "notable". En paral·lel, es manté per a aquest divendres l'alerta per vent a la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya i el Ripollès, amb ratxes màximes de 25 metres per segon i vents que bufaran de component sud. De la mateixa manera, continua l'avís per pluges intenses a la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça i els dos Pallars. Protecció Civil demanar extremar les precaucions per la possible crescuda dels rius.

En les darreres hores, el temporal de mar ja ha afectat alguns passeigs marítims. A Barcelona, la platja de Sant Sebastià ha perdut un gran volum de sorra, diverses canonades han quedat a la vista i s'han descalçat algunes dutxes. Al Baix Empordà, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni s'ha vist obligat a tallar un tram del passeig marítim després que el temporal hagi engolit la platja. D'altra banda, a Tarragona, un menor i un home morien ofegats dijous a la platja del Miracle.