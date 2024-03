La direcció de Podem Catalunya decideix no presentar-se al 12-M i ho sotmet a consulta de la militància

La direcció de Podem Catalunya ha decidit no presentar-se a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig, per bé que sotmetrà la decisió a la militància a través d'una consulta que es farà en les properes 48 hores. "Davant d'un moment d'incertesa i inestabilitat política a Catalunya, triem no col·laborar en la fragmentació de l'esquerra, ja que això només beneficia la dreta i l'extrema dreta", afirma la formació morada en un comunicat que ha traslladat a la militància. També argumenta que hi ha hagut "poc temps" per "reforçar i estructurar" el partit i per això prefereix posar "tots els recursos i les forces" en les eleccions europees.

Des de la directiva de la formació a Catalunya s'indica que, en conjunt amb la direcció estatal, aquests dies han hagut de prendre "decisions molt complexes". En aquest context considera que no presentar-se als comicis del 12-M és "un exercici de responsabilitat cap a la ciutadania catalana".

"Hem tingut poc temps per reforçar i estructurar Podem, i en un context de doble cita electoral, creiem que no és viable concórrer donat que la situació no ens permet desplegar capacitat i incidència política i organitzativa", afirma el text enviat a la militància.

La pregunta que planteja als militants és dual i fa: "Dones suport a la decisió de la direcció de Podem Catalunya i Podemos per continuar construint un Podem més fort, amb mil peus al carrer i aconseguir ser referent a Catalunya per ser útils a tota la gent que ens necessita?".

Cal recordar que en els darrers comicis Podem es va presentar en coalició amb Catalunya en Comú amb la marca En Comú Podem. Aquesta vegada Catalunya en Comú ha arribat a un acord bilateral amb Sumar amb l'objectiu de "refermar" el seu compromís amb el partit que lidera Yolanda Díaz. Podem Catalunya va decidir no formar part d'aquest procés.

A principis de febrer Conchi Abellán va ser escollida per revalidar com a coordinadora de Podem Catalunya, després de superar María Pozuelo a les primàries.