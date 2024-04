Alberto Tarradas, cap de llista de VOX per Girona a les eleccions a Catalunya

El diputat i president provincial de VOX a Girona, Alberto Tarradas, repeteix com a cap de llista a Girona per VOX per concórrer a les eleccions autonòmiques del 12 M.

Tarradas, graduat en comerç internacional, ha estat portaveu a la Comissió d'Acció Exterior, així com a la de control dels mitjans públics i polítiques de joventut durant la passada legislatura.

El diputat considera "un honor" que Ignacio Garriga hagi tornat a apostar per ell per a la província de Girona i assegura que "es presenta amb el compromís de defensar la catalanitat, la hispanitat i el sentit comú davant l'amenaça separatista i la islamització".