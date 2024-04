Lluc Salellas tancarà la llista de la CUP per Girona

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, tancarà la llista de la CUP-Defensem la Terra de les comarques gironines pel proper 12-M. La formació tornarà a confiar en els actuals diputats, Dani Cornellà i Montserrat Vinyets, per encapçalar la candidatura.

Salellas ha indicat que el fet de tancar la llista «és una manera d’explicitar tot el suport personal al projecte de la CUP-Defensem la Terra en unes eleccions tan importants com les del 12-M». L’alcalde considera que «tant les comarques gironines com el conjunt del país necessiten una esquerra independentista amb tota la força possible al Parlament», i posa en valor la «gran feinada» que han dut a terme Cornellà i Vinyets durant l’últim mandat.

"Canvi de rumb independentista"

Per la seva banda, Cornellà ha destacat el simbolisme de l’anunci: «L’alcaldia de Girona, aconseguida per Guanyem, representa una victòria indubtable de la nostra aposta per ampliar i articular políticament àmplies majories socials, així com un exemple del compromís de treballar dia a dia per les transformacions que necessitem», indica. Segons Cornellà, la CUP «sortirà a guanyar» en aquests comicis per aconseguir un canvi de rumb en clau indepedentista.