Paneque: «És hora que el nou Govern tingui com a prioritat el nou Trueta»

«El nou govern de Catalunya, que hauria de liderar una etapa diferent, ha de posar fil a l’agulla de manera immediata amb la construcció del nou hospital Josep Trueta», va assegurar aquest diumenge Sílvia Paneque, que encapçala la llista a Girona del PSC de Salvador Illa. «Hi ha hagut projectes diferents i es parla del nou Trueta des de fa més d’una dècada. Tanmateix, no hi ha hagut cap pas ferm i és hora que el nou govern de la Generalitat ho tingui com a prioritat», va afegir.

Fotografia de tots els candidats

Paneque, va ser aquest diumenge a Barcelona amb el candidat Illa per fer una fotografia amb tots els candidats de Catalunya i de Girona. En aquesta trobada, van parlar sobre la importància de la salut i d’invertir-hi «com una de les millors maneres d’augmentar la qualitat de vida de la gent». «La salut i la investigació a favor de la salut porten anys d’endarreriment a Girona i, ara, és hora de posar-nos a treballar per tenir aquest projecte acabat el més aviat possible», va explicar Paneque.

A més, la portaveu del PSC a l’Ajuntament de Girona va exposar que «la regió sanitària de Girona ha de mantenir la capacitat per atendre la mateixa població i una part de les persones que hi viuen de manera estacional. La xarxa comarcal d’hospitals és correcte. Això no obstant, el nou Hospital Josep Trueta és un projecte ja anunciat durant les presidències de Pasqual Maragall i José Montilla entre 2003 i 2010». Un projecte que «porta massa temps d’endarreriment», va concloure Paneque.

Des del PSC van voler recordar que «el 35% dels casos especialitzats que, avui, es deriven a Barcelona serien tractats a Girona amb la nova construcció». «L’Hospital Josep Trueta, a més, és també un gran centre de coneixement al voltant de la salut. Hi treballen moltes persones que tenen coneixements mèdics molt avançats i que investiguen i troben noves solucions per a la salut de les persones», van detallar.

Els socialistes també van assenyalar que el cost del nou campus, el qual asseguren que hauria de situar-se al voltant dels sis-cents milions d’euros, és també una «gran oportunitat per crear llocs de treball i obrir nous negocis entre la zona sud-oest de Girona i Salt». «És clar que és la gran oportunitat no només per modernitzar en salut, sinó per aprofitar l’impuls del nou campus per incentivar el creixement econòmic i ser capaços de donar oportunitats i llocs de treball», va sentenciar aquest diuemnge Sílvia Paneque.