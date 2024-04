La CUP reclama més inversió a la sanitat pública

La CUP de comarques gironines denuncia la "deixadesa" del Govern en la sanitat pública i reclama més inversió per garantir la qualitat del servei i l'atenció en català. En una roda de premsa a la futura ubicació de l'Hospital Trueta, el cap de llista de la formació a Girona, Dani Cornellà, ha lamentat les "creixents transferències de diners públics cap a la sanitat privada", que segons ha dit "té l'objectiu clar de desprestigiar el servei públic i de mica en mica anar-lo privatitzant".

Com a exemple, ha posat el nou hospital Trueta, que tot i ser "una necessitat de les comarques", fa més d'una dècada que se'n parla, i ha "costat molt que avanci el projecte". Cornellà ha indicat que "finalment, el nou govern de Girona ha fet la feina, aprovant una modificació inicial del PGOU aquest mes de febrer, amb la trista abstenció del PSC, per tenir en poc temps tota la documentació per poder cedir els terrenys". Cornellà també ha lamentat la poca inversió en nous CAP a diferents poblacions i la necessitat que els usuaris puguin rebre l'atenció mèdica en català.

Al seu torn, la candidata Anna Alcalà ha assenyalat que "la conselleria no es cansa de treure pit dels convenis laborals signats, que no reverteixen les retallades i les millores no són per totes les categories". A més, ha indicat que "està retallant pressupost als hospitals assegurant que no tenen prou diners per aplicar els convenis". Aquestes retallades "afecten directament la qualitat i atenció als usuaris de la sanitat pública", ha reblat.