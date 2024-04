La CUP vol recuperar les línies de tren gironines desaparegudes als anys seixanta

La CUP proposa recuperar les línies ferroviàries gironines entre Palamós-Girona-Banyoles, Olot-Girona i Sant Feliu de Guíxols-Girona, totes desaparegudes entre els anys cinquanta i seixanta. En una roda de premsa davant l'Estació del Carrilet a Olot, la diputada al Parlament de Catalunya i segona a la llista a Girona, Montserrat Vinyets, ha indicat que cal canviar el model de mobilitat i reforçar el transport públic.

Segons Vinyets, s'han de potenciar les connexions ferroviàries "més enllà del model radial centrat en Barcelona". Per això reivindica iniciatives com el tren tram Olot-Banyoles-Girona o el TramGavarres, dos projectes de tren tramvia que connectarien l’interior i el litoral gironí amb la capital de la demarcació, respectivament. La diputada sosté que hi ha "manca de compromís i responsabilitat", ja que els estudis de viabilitat del Parlament "deixen molt a desitjar en seriositat i professionalitat", i s'han fet per "complir l'expedient". Vinyets conclou que "no hi ha voluntat real d'implementar aquestes infraestructures ferroviàries tot i l'emergència climàtica que vivim".

Vinyets també ha reivindicat millorar la xarxa de tren a l'Alt Empordà amb l'adaptació de l'estació de Camallera per a la parada de trens de mitja distància i la interconnexió amb autobús amb l'Escala, Ventalló i Viladamat. També s'oposen al trasllat de l'estació de Figueres al municipi de Vilafant, fet que deixarà "Figueres a la llista de ciutats sense accés directe al tren".