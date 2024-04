El PP critica que el «sanchisme» i l’independentisme abandonen la gent

El candidat del PP per Girona, Jaume Veray, ha denunciat des de Puigcerdà que els governs independentistes i el sanchisme «han abandonat el territori i les persones». I per exemplificar-ho, ha lamentat que les poques freqüències de la línia ferroviària R3 «dificulten als veïns de Ripoll i Puigcerdà poder desplaçar-se per treballar dins la mateixa província».

«Es posen d’acord per repartir-se el poder i fer lleis per autoprotegir-se, però s’obliden de les persones i s’obliden de millorar la qualitat de vida dels gironins», ha criticat Veray, que ha afegit que des del PP ho volen canviar «perquè nosaltres sí que treballem per les persones i sí que volem una Catalunya de primera amb els millors serveis».