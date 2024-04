Els Comuns aposten per una xarxa de sis tren-tram arreu de Catalunya

Els Comuns Sumar aposten per crear una xarxa de trens-tram arreu de Catalunya. La proposta que ha desgranat la candidata del partit el 12-M, Jéssica Albiach, passa per la construcció de sis línies. En concret, Albiach ha explicat que serien la de la Costa Brava, la del camp de Tarragona, la del Pirineu, la de les Terres de l’Ebre, el del Bages i el que cobriria la ruta Girona-Banyoles-Olot. Precisament des de la capital de la Garrotxa ha fet l'anunci Albiach, just a tocar de l'hospital, davant d'on està previst que passi la variant que està projectada per voltejar Olot i evitar així el trànsit que passa per l'Avinguda Sant Jordi, que ha estat motiu de queixes reiterades per part dels veïns del barri.

Albiach ha assegurat que la proposta de la variant és el mateix que "tornar enrere i repetir errors" i assenyala que amb la vertebració dels sis tren-trams es "beneficiaria la població, alhora que es deixarien d'emetre emissions". A tall d’exemple, els Comuns han calculat que la inversió pel tren-tram entre Girona i Olot, passant per Banyoles, suposaria una inversió de 500 milions d’euros. Amb aquesta quantitat es podria cobrir el 65% de l’obra, mentre que el 35% restant es finançaria amb el cost dels bitllets.

Des dels Comuns consideren que en aquestes eleccions "cal un canvi en el model de mobilitat". “Malauradament estem veient com hi ha molts candidats que creuen que segueixen valent les antigues propostes de més carreteres”, ha lamentat Albiach.

Manca d'una "bona xarxa"

Amb els sis tren-tram, la candidata dels Comuns Sumar s’acabaria amb "l’oblit de Rodalies" al territori que es troba fora de Barcelona i la seva àrea metropolitana. "És per això que no podem esperar més per desenvolupar una veritable xarxa de trens a Catalunya", ha remarcat.

Albiach ha estat acompanyada del candidat per Girona, Eloi Badia, que considera que els ciutadans de la demarcació no estan en contra del transport públic, sinó que no tenen una "bona xarxa" per poder-ne fer ús. La proposta de construir sis tren-tram serviria, segons remarca Albiach, per acabar també amb les emissions de CO2. "Necessitem un canvi de model de mobilitat per a la Catalunya del segle XXI", ha conclòs.