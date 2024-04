El PSC presenta la llista del 12-M a les comarques gironines i Paneque afirma que tenen "bones perspectives"

El PSC de les comarques gironines ha presentat la llista per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig. La candidata a la demarcació, Sílvia Paneque, ha anunciat que afronten els comicis amb "bones perspectives de resultats". A més, la cap de llista ha remarcat que el partit busca "la unió civil" al mateix temps que treballen per la "millora en la qualitat dels serveis públics". Paneque ha lamentat que en els últims anys hi ha una "reculada" en àmbits com l'educació o la salut i per això cal "recuperar l'ambició i ser punters en aquests àmbits". Per altra banda, la socialista ha assegurat que el partit viu "un creixement lent però sobre pilars segurs" a la demarcació de Girona, sobretot després de les municipals del 2023.

Dues setmanes abans d'arrencar la campanya electoral, el PSC a les comarques gironines ha presentat els membres que formen la llista aquest dijous a les escales de Sant Domènec de Girona. Sílvia Paneque repeteix al capdavant de la formació socialista i afirma que arriben a la cita electoral en bona forma, sobretot després dels resultats de les eleccions municipals de l'any passat.

"És un projecte que ha tingut una reconstrucció des de fa uns anys", ha afegit la candidata gironina. Per això recorda la victòria dels comicis a Girona i també en altres municipis que els ha permès recuperar l'alcaldia com és el cas de Blanes (Selva), Lloret de Mar (Selva) o Portbou (Alt Empordà). Conjuntament amb el fet de mantenir les alcaldies de Platja d'Aro (Baix Empordà) i l'Escala (Alt Empordà), els permet treballar "de forma solvent" en tota la línia marítima gironina.

Unitat civil i serveis públics

Aquesta presència dona "fortalesa" al partit, segons Paneque. Una fortalesa que ara volen utilitzar per mostrar el seu programa electoral de cara a la cita del 12 de maig. La candidata gironina ha detallat que un dels eixos fonamentals serà la "unitat civil després de molts anys de confrontació política". El segon eix serà la de millora dels serveis públics. Sílvia Paneque ha detallat que han rebut molts missatges de persones que veuen "una reculada" en els serveis públics que ofereix la Generalitat.

Per al PSC es tracta d'àmbits com l'educació i la salut on Catalunya havia estat referent i ara cal "recuperar l'ambició i ser punters en aquests àmbits". Per a la candidata gironina hi haurà altres aspectes clau com ara fomentar les energies renovables o les infraestructures hidràuliques en aquesta campanya i que el PSC preveu posar-hi especial èmfasi.