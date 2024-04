Veray (PP) reclama mesures per inserir persones amb risc d’exclusió social

El candidat del Partit Popular per Girona a les eleccions autonòmiques, Jaume Veray, s'ha reunit aquest dimarts amb entitats del tercer sector de la ciutat de Girona i s'ha mostrat favorable a estudiar la creació d'un Registre de Centres Especials de Treball d'iniciativa social en el qual s'especifiquin les entitats sense ànim de lucre i les mercantils que faciliti la contractació pública de persones amb discapacitat sense que l'oferta econòmica sigui l'element més determinant.

Veray ha destcat la importància de considerar aquesta opció «perquè no es poden estandarditzar les polítiques socials doncs hi ha persones que son d'especial dificultat d'inserció i si des de l'administració no s'adopten mesures concretes tenen un alt risc d'exclusió social».

La taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat és menor del 30% i per això el candidat popular reclama que les contractacions públiques de les administracions puguin contribuir a la inserció d'aquest col·lectiu.