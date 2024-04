Vergés: «Cal reforçar la competitivitat de les empreses per la via del valor afegit»

El cap de llista de Junts per Girona a les eleccions el 12-M, Salvador Vergés, i la número 2 a la candidatura de Barcelona, l’olotina Anna Navarro, s'han reunit aquest dimarts amb empresaris i emprenedors tecnològics de la comarca de la Garrotxa.

Vergés i Navarro han plantejat mesures per poder-hi donar resposta. «Coincidim en la voluntat d’impulsar una formació professional adequada a la demanda de les empreses de cada territori i la simplificació administrativa», ha explicat Vergés.

«Apostem per reforçar la competitivitat i productivitat de les empreses per la via del valor afegit. Això permet uns millors salaris i la retenció o la recuperació de talent», ha afegit.