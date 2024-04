Eloi Badia (Comuns): “L’extrema dreta no té cabuda a Catalunya, ni en català ni en castellà”

Militants dels Comuns han empaperat avui Ripoll amb cartells amb el lema ‘Extrema dreta: ni en català ni en castellà’. Encapçalats pel candidat per les comarques gironines Eloi Badia, el número tres per Barcelona Andrés García Berrio, la diputada Júlia Boada, la número dos per Girona Anna Portillo i Viviane Ogou, els Comuns han fet una “encartellada contra l’odi”.

Badia considera que l’alcaldessa de Ripoll i candidata a les eleccions del 12M “ha donat l’esquena a les seves necessitats reals i ha atiat el malestar i la confrontació entre veïns”. I és que, per al candidat, “no cal mirar fora de casa nostra per buscar l’extrema dreta perquè la tenim aquí, parla català i darrere una imatge d’ovella hi amaga una serp”. El cap de llista ha retret que l’Ajuntament hagi enviat la policia per aturar l’encartellada: “Hem patit la seva censura de primera mà. La seva Catalunya és petita i fosca”.

”Impedir el dret al padró és odi, impedir l’accés a la salut és odi i privar de l’accés a un habitatge és odi”, ha desgranat Badia, qui ha afegit que “si tothom pogués votar, estem segurs que el racisme no tindria cap opció d’entrar al Parlament de Catalunya”. El candidat ha lamentat que part d’aquests discursos antiimmigració han estat comprats per Puigdemont i per Junts per Catalunya: “Denunciem la complicitat entre l’extrema dreta i la dreta extrema de Junts”.

Davant els qui volen dividir i enfrontar la ciutadania, Badia ha reivindicat que “la diversitat és un tresor de les comarques gironines i ens sentim orgullosament diversos i diverses, i cal barrar el pas als discursos d’odi que ens afebleixen i empetiteixen com a país”. I és que per a ell “no hi ha major amenaça per a la identitat catalana que els discursos excloents i les desigualtats, els catalans i catalanes no som així”. Finalment, el candidat ha recordat que les enquestes apunten que l’últim escó de Girona se situa entre l’extrema dreta i els Comuns: “A les Comarques Gironines està en joc escollir entre la xenofòbia i la convivència, entre la censura i la llibertat d’expressió, entre la por i la democràcia, entre l’odi i l’amor”.