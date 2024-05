Junts aposta per un turisme de qualitat i desestacionalitzat

En el setè dia de campanya electoral per al 12-M, el cap de llista de la candidatura gironina del president Puigdemont, Salvador Vergés, ha visitat l'Alt Empordà, en un recorregut que l'ha portat primerament a Roses, on s'ha reunit amb representants del sector turístic i, posteriorment, a Capmany, on s'ha reunit amb productors de la DO Empordà. Acompanyat per les candidates Sònia Martínez i Maria Àngels Planas i Montse Mindán, i per l'alcalde, Joan Fuentes, des d'on ha refermat "l'aposta per un turisme de qualitat i desestacionalitzat, que posa en valor el patrimoni cultural i paisatgístic de les comarques gironines". Vergés ha lloat "l'oferta de productes turístics que sumen excel·lència a una activitat econòmica clau per al territori", que revaloritza el seu patrimoni i "sap conviure amb els municipis que l'acullen i amb els altres sectors econòmics, com l'agroalimentari".

"Sumant atractius culturals, naturals, gastronòmics, comercials, esportius i de lleure, i amb la seva identitat pròpia, les comarques gironines han esdevingut una destinació turística de primer ordre". "Hem d'aplicar una estratègia de desenvolupament responsable i sostenible, basada en polítiques que n'afavoreixin la desestacionalització estival i la diversificació de productes", ha indicat Vergés. En aquest sentit, ha lloat les estratègies dels productors de la DO Empordà per oferir "una proposta de valor sostenible i competitiva que prioritzi la qualitat, la innovació i l'excel·lència com a pilars bàsics d'un sector estratègic de més valor afegit, amb llocs de treball adequadament retribuïts i reconeguts, i en convivència respectuosa amb la ciutadania i l'entorn".