ENQUESTA: Creus que el turisme ciclista beneficia a la ciutat de Girona?

Girona és, des de fa anys, un dels punts més importants del cicloturisme mundial. Bars per a ciclistes, botigues de roba i material ciclista, tallers de bibicletes i altres establiments especialitzats han començat a reproduir-se a la ciutat a mesura que aquest turisme creixia.

La convivència entre turisme i ciutat és cada vegada més complicada i ja hi comença haver ciutadans que mostren la seva preocupació davant aquest fenòmen. Aquest dijous s'ha presentat la Plataforma pel decreixement turístic, que pretén lluitar contra el turisme massiu que viu la ciutat des de fa anys.

Per contra, també hi ha ciutadans que pensen que és bo per Girona que ciclistes de tot el món vinguin a la ciutat, que dinamitza l'economia i genera riquesa.

I tu, creus que el turisme ciclista beneficia a la ciutat de Girona?