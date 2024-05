Aliança tancarà la campanya a Ripoll malgrat coincidir amb Festa Major

El fi de campanya que Aliança Catalana té previst fer a Ripoll el vespre del 10 de maig coincidint amb la Festa Major, va ser censurat per la resta de grups del consistori. Junts, ERC, PSC, CUP i Som-hi havien presentat una moció conjunta que va acabar-se aprovant demanant que durant les jornades festives de Sant Eudald no es facin actes de campanya, des del pregó fins als focs artificials, tal com passa quan coincideix amb eleccions municipals.

L'alcaldessa Sílvia Orriols va retreure que la resta de grups ripollesos no es juguen res en aquestes eleccions i que en canvi no fer el tancament de campanya a Ripoll seria un perjudici per Aliança. El fet de presentar-se com a candidata a la Generalitat i que no hi hagi cap altre ripollès en situació similar, fa que segons ella que "no sigui equiparable a unes municipals" on tots els partits hi estan implicats. A més va matissar que l'acte es farà en un espai tancat, i va dir-li a la cap de l'oposició Manoli Vega (Junts) que "mai tindrem una relació fluïda" quan aquesta li havia recordar que ni tan sols la saluda.

Precisament en una moció prèvia, Junts i AC van tombar la intenció d'Alternativa per Ripoll-CUP d'impedir la duplicitat de càrrecs per part de l'alcaldia. El portaveu Dani Vilaseca va recordar que en una entrevista del juliol de l'any passat, Orriols havia afirmat que sent alcaldessa no es presentaria a cap altres eleccions. L'alcaldessa va explicar que no tenia intenció de fer-ho, però que la precipitació en la convocatòria va fer impossible tenir a punt cap altre líder de la formació per ocupar-ne el lloc de candidata, tot afirmant que "vetllaré igual que ara pels drets de Ripoll". Alhora va afirmar que aquest havia estat un intent de "moció de censura encoberta".

El ple, que contràriament als precedents va durar només dues hores i quart, va ser en bona part un acte de campanya més d'Orriols, que va aprofitar les mocions dels altres grups per exposar els seus plantejaments. Entre altres aspectes l'equip de govern va explicar que properament publicarà el patrimoni dels regidors com a acte per millorar el grau de transparència de l'Ajuntament, i no va donar les dades d'assistència a la Fira de les 40 Hores per la dificultat de comptar-ho, tot i afirmar que "eren similars a la d'anteriors edicions". També es va anunciar la convocatòria del Consell de Cultura per primera vegada des de la seva creació, ara fa dotze anys, responent a la demanda de l'oposició.