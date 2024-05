La CUP proposa que les embotelladores d’aigua passin a mans públiques

El cap de llista de la CUP per a la demarcació de Girona, Dani Cornellà, ha visitat aquest cap de setmana Arbúcies, una de les zones que concentra més plantes embotelladores de Catalunya, per presentar les propostes de la formació independentista per a gestionar aquest recurs.

"El canvi climàtic està afectant de forma desproporcional el litoral mediterrani, i sequeres com l'actual seran recurrents i s'agreujaran, per això la CUP impulsarem la gestió pública de totes les plantes d'extracció d'aigua mineral, per a gestionar el recurs de forma responsable i que els seus beneficis reverteixin al territori", ha declarat Cornellà, que ha denunciat "el contrasentit que suposa que en temps de sequera haguem continuat extraient aigua dels aqüífers per a la seva exportació mentre es posaven límits al consum ciutadà".

"Reforma integral" del sector agroalimentari

D'altra banda, La número dos a la llista de la CUP per Girona, Montserrat Vinyets, ha visitat aquest dilluns Olot, per trobar-se amb els regidors cupaires a la capital garrotxina i visitar el mercat olotí. La candidata ha aprofitat la visita a la Garrotxa per presentar les propostes de la formació independentista per l'interior gironí.

"Durat les darreres dècades el sector agroalimentari ha crescut fins a adoptar una dimensió desproporcionada, atraient molta mà d'obra poc qualificada creant llocs de treball precaris, i per molt contradictori que sembli, durant el mateix període el sector primari s'ha debilitat i la pagesia no té relleu" ha declarat Vinyets. Les crítiques s'han centrat sobretot al sector porcí, a qui la candidata ha responsabilitzat de"fer un ús insostenible d'un recurs com és l'aigua, cada vegada més escassa, sobreexplotant l'aqüífer fluviovolcànic de la Garrotxa".