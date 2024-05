"El govern d’ERC ha estat el primer que ha apostat clarament per les polítiques feministes"

La número 3 dels republicans gironins a les properes eleccions al Parlament del dia 12 de maig, Anna Torrentà, ha reivindicat que "el govern d'Esquerra Republicana ha estat el primer que ha apostat clarament per les polítiques feministes i ho seguirem fent". Torrentà ha assegurat que els republicans van optar des del principi per la creació d'una conselleria específica dedicada a les polítiques feministes i d'igualtat.

Des de l'Escala i acompanyada de la número 5 de la llista, Anna Targa, Torrentà ha explicat algunes de les mesures en matèria de feminisme dels darrers tres anys, com per exemple "s'han triplicat els recursos per lluitar contra la violència masclista amb més professionals i nous serveis". Un altre dels punts que ha destacat la també alcaldessa d'Ordis, ha estat la campanya de repartiment de productes menstruals reutilitzables de forma gratuïta, la gratuïtat del DIU a les dones menors de 29 anys o el fet d'haver garantit la possibilitat d'avortar a tot el territori.

"I encara hi ha més polítiques que potser han passat desapercebudes, però que també s'han impulsat com, per exemple, la inversió més alta de la història en esport femení, haver feminitzat els cossos de seguretat i emergències o el pla que s'ha dissenyat per acabar amb la pressió estètica", ha manifestat Anna Torrentà.

Finalment, una altra de les mesures destacades per Torrentà és la gratuïtat d'Infantil 2 a les escoles bressol: "hi ha polítiques familiars que encara les podem llegir en clau feminista, perquè malauradament molt del pes de les cures segueix recaient en les dones. I si tenim prou força per governar, tot això només ha fet que començar. Hem de garantir que totes les famílies i infants parteixen amb les mateixes oportunitats", ha conclòs.