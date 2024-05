«M’estimo més centrals nuclears abans que el parc eòlic del Cap de Creus»

Per què es presenten a unes eleccions autonòmiques quan Vox va fer campanya l’any passat per suprimir les autonomies?

Tenim un projecte nacional i aquest projecte també demana participar de les autonomies. També ho fem perquè Catalunya té ara mateix una doble amenaça. Per un costat les polítiques independentistes i, per altra banda, l’amenaça de la inseguretat i de la immigració il·legal, que està portant inseguretat als carrers, noves formes de violència i ha incrementat els delictes, especialment a la província de Girona. A més, també hi ha l’entrada de l’islamisme, que és un fenomen que no havíem viscut fins ara, i que provoca que a municipis com Salt s’imposi una manera de viure que és contrària al nostre model de vida.

El partit ha tingut baixes molt significatives en els últims mesos. No s’accepten les dissidències?

Al partit s’accepten opinions diferents i tothom té la llibertat d’opinar. És normal que, com passa a totes les empreses, hi hagi persones que entrin i persones que surtin. Molts cops els mitjans de comunicació posen més èmfasi en les persones que se’n van, que no pas amb les que entren, tot i tenir grans incorporacions, com Júlia Calvet.

El 2021 van entrar per primer cop al Parlament per Girona amb un diputat. Aquest era el seu sostre, o aspiren a seguir creixent?

No creiem que nosaltres tinguem aquest sostre, perquè els valors que nosaltres defensem no són coses que ens hàgim inventat ara. Els valors de família, d’esforç, dedicació, la reducció de la despesa política i destinar aquests diners a les causes socials més necessàries són coses que van molt més enllà. Són valors que compartim amb milions de persones, i estic convençut que es continuaran sumant persones que venen de moviments molt diferents de Vox.

Els vots de Vox poden servir per fer Salvador Illa president de la Generalitat?

Rotundament no. Salvador Illa ja hem vist com s’ha convertit en la crossa de l’independentisme. Al principi ell parlava de passar pàgina, però el que ha portat és amnistia i ha provocat que tinguem Puigdemont, una altra vegada, a les portes de Catalunya parlant d’autodeterminació. Nosaltres el que volem és passar pàgina i això no es pot fer amb el PSC.

Consideren un fracàs no haver pogut aturar -fins ara- la llei d’amnistia?

Farem tot el possible per aturar aquesta llei. Els que tenien les eines necessàries, en aquest cas al Senat, per poder aturar-la era el Partit Popular i és una llàstima que no ho hagin volgut fer. Nosaltres el que creiem és que s’ha de fer oposició a aquesta mena de lleis que són contràries a l’ordenament jurídic i s’ha de fer des de tots els punts on es pugui, tant judicialment com des del carrer.

Si guanya Puigdemont, creu que tornarà a Catalunya per ser investit, tal com ha promès?

El que volem és que torni a Catalunya per pagar la condemna que ha de tenir i que s’enfronti davant d’un tribunal. No contemplem cap altra participació política seva que no sigui abans passant per la presó i pagant el que els jutges determinin que ha de pagar pels delictes que va cometre, que són molt greus.

Comparteixen parts de l’ideari amb Aliança Catalana, com per exemple el rebuig a l’islamisme. Si el partit de Sílvia Orriols entra al Parlament, es veuen votant junts algunes resolucions?

El que tenim nosaltres són uns principis molt clars que hem defensat d’ençà que Vox va entrar en política i continuarem defensant cada any. La immigració il·legal és un problema, quan no es controlen les fronteres entren persones que no sabem d’on són, no sabem què volen venir a fer i la resposta és el que viuen molt veïns de Catalunya als seus carrers: ocupació d’habitatges i robatoris tots els dies. És una situació totalment descontrolada i el que s’ha de fer és posar ordre. La islamització és un dels temes que més ens preocupa. Qui vulgui venir a viure aquí ha de venir a conviure amb nosaltres, amb les nostres normes, lleis i el nostre model de vida.

Per tant, podem dir que sí que votarien junts?

Igual que hi ha hagut propostes de resolució o mocions i iniciatives parlamentàries que hem votat a favor. Nosaltres no entrem en això tan absurd que han volgut imposar del cordó antidemocràtic. Nosaltres no ens mourem del nostre camí i si coincidim amb algú altre, doncs benvingut sigui.

Continuen negant el canvi climàtic i rebutgen l’Agenda 2030. Com s’expliquen i què cal fer, doncs, davant les sequeres cada cop més freqüents al Mediterrani?

No rebutgem el canvi climàtic. Rebutgem als polítics que acusen les persones de ser culpables del canvi climàtic. Som conservacionistes, per tant, volem conservar el nostre medi natural de la millor manera possible. El Govern no ha fet els deures i la resposta ha sigut castigar els veïns. El que s’ha de fer és invertir. Tenim un sistema de distribució d’aigua molt antiquat, que perd un 25% de l’aigua que distribueix. No entenem per què l’ACA no executa el seu pressupost, fa gairebé deu anys que no executa ni el 50% del seu pressupost, són més de 500 milions que no s’estan posant a treballar. No ens fan falta ambaixades ni tampoc una TV3 multimilionària, el que necessitem són polítiques hídriques, i per això el que impulsem és el Pla Nacional de l’Aigua.

El turisme a comarques gironines ha de tenir algun límit per no matar la gallina dels ous d’or?

S’ha de trobar en cada cas les limitacions fins allà on es pugui. Molts municipis a Girona viuen del turisme i totes aquestes polítiques de limitació dels pisos de lloguer també suposen un problema, perquè no tots són grans inversors que tenen un gran parc de vivenda, molts cops són famílies que han heretat o que han pogut comprar i han fet una petita inversió pel futur. El que volem és garantir que aquestes persones puguin desenvolupar aquesta política i aplicar mesures perquè les persones puguin accedir a l’habitatge. La manera de fer-ho és construir parcs de vivenda pública, no limitar a les altres persones.

S’ha de fer el parc eòlic del Cap de Creus?

Un altra vegada ens quedem amb una vista molt curta. S’ha de mirar més enllà. Hem de mirar per la sobirania energètica nacional. No ens podem quedar només amb les energies renovables que ens diu el Govern. Tenim altres opcions sobre la taula com el desenvolupament de les energies nuclears. Amb la combinació de les energies renovables i l’energia nuclear es podrà impulsar molt més aquesta sobirania energètica, que ens permetrà després donar millors serveis i que els veïns de Catalunya poguem pagar una factura de la llum més assumible i no haver de dependre del Marroc, que ens estan venent molts cops energia i no és neta perquè ells cremen carbó.

S’estima més centrals nuclears abans que el parc eòlic del Cap de Creus?

Evidentment.

On situaria aquestes centrals nuclears?

Això s’hauria de parlar amb els enginyers i els experts que saben on es poden fer i on no. El que volem és una font energètica constant per arribar a la sobirania energètica de tota Espanya.