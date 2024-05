Veray (PP): "Més llibertat i menys separatisme és el que fa falta"

El cap de llista del PP per Girona a les eleccions autonòmiques, Jaume Veray, ha afirmat aquest dilluns que un vot al PP val per quatre "perquè és dir no al procés, no al sanchisme, sí a la llibertat i sí a tots els catalans i Espanya". De fet, Veray ha insistit que "més llibertat i menys separatisme és el que fa falta i permetrà que els barris tornin a ser més segurs, acabar amb les llistes d'espera a la sanitat, facilitar la creació d'habitatge assequible als joves que vulguin formar una família i superar la mala política, la fractura social i la resignació".

El candidat popular diu que "és hora de posar Catalunya en marxa". En aquest sentit, ha apel·lat al pla per Catalunya del PP que vol "posar l'accent en allò que ens uneix, ens fa més forts i ens ajudi a estar, de nou, a l'avantguarda d'Espanya i Europa".

Veray també ha indicat que més llibertat econòmica i una educació de qualitat "permetran reconstruir una societat d'oportunitats" i aprofitar tot el talent i l'esperit empresarial de Catalunya, "que és la millor manera de construir una Catalunya de primera".