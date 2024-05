Abascal atura un míting a Reus per encarar-se a un petit grup de manifestants antifeixistes

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha aturat el seu míting a Reus (400 persones) per apropar-se físicament a un petit grup d'una desena de manifestants que protestaven contra l'acte. El seu gest no ha derivat en incidents, tot i que el cordó policial dels Mossos s'ha vist compromès. Abans de baixar de l'estrada, Abascal ha qualificat els manifestants de "xusma" que "té problemes amb el sabó", i ha "advertit" el cap del dispositiu dels Mossos que "no tolera" que s'interrompin els seus actes. "El problema de convivència és evident, ho demostra la conselleria d'Interior que assegura sempre que hi hagi una xusma molestant", i "no tolerarem més la comissió de delictes". El líder de Vox a encoratjat els assistents a fer el mateix que ell.