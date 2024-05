Illa: "Catalunya ha decidit obrir una nova etapa"

El cap de llista del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, s'ha postulat per "liderar la nova etapa" que creu que enceta Catalunya després dels resultats dels comicis. Arran de la clara victòria dels socialistes, que han aconseguit 42 diputats (9 més que el 2021), Illa ha anunciat que pretén presentar-se a la investidura per ser president de la Generalitat un cop es constitueixi la Mesa del Parlament, però no ha aclarit quins suports voldrà buscar. El socialista ha celebrat els bons resultats del PSC, que per primer cop en 45 anys ha guanyat les eleccions tant en vots com en escons. Segons Illa, un dels factors que ha influït en la victòria són les polítiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'Estat.

Illa ha esperat a fer la valoració dels resultats electorals a les 11 de la nit, quan la majoria de caps de llista ja havien fet les seves declaracions i amb gairebé el 99% escrutat. Quan ha sortit ho ha fet acompanyat de la plana major del partit i amb desenes de militants fent-li un passadís per entrar a la sala.

Amb crits de 'president' i 'visca Catalunya socialista', Illa ha fet oficial la seva victòria i ha afirmat que els catalans "han decidit obrir una nova etapa". "I els catalans han decidit que li pertoca al PSC liderar-la", ha afegit. Segons el cap de llista, aquesta nova etapa "serà per a tots els catalans" i "ningú en quedarà fora". "Pensin el que pensin, parlin la llengua que parlin, visquin a l'indret que visquin i vinguin d'on vinguin", ha concretat.

Com a reptes, Illa s'ha fixat que Catalunya "torni a liderar econòmicament Espanya" i ha assenyalat els àmbits de la ciència i l'acadèmic per "generar prosperitat" i "fer avançar" Catalunya.

Es presentarà a la investidura

Arran de la victòria Illa ha anunciat que té la intenció de presentar-se a la investidura per ser president de la Generalitat. Segons ha dit, ho farà tant bon punt es constitueixi la Mesa del Parlament. De totes maneres, el socialista no ha concretat quins suports pretén cercar. Amb els resultats dels comicis Illa podria intentar tant liderar un tripartit amb ERC i comuns, que just arriba als 68 escons, o bé optar per un pacte amb Junts+, que comptaria amb 77 escons.

Illa ha celebrat la clara victòria a les eleccions i ha remarcat que és el primer cop en 45 anys que els socialistes guanyen en vots i escons. El socialista també ha volgut destacar que l'independentisme ja no suma majoria absoluta, amb 61 escons, tot i que ha volgut subratllar el seu "respecte" cap a les candidatures.

Amb el 99% escrutat, el PSC ha guanyat clarament les eleccions amb 42 diputats, 9 més que als passats comicis del 2021. Els socialistes han obtingut gairebé el 28% dels vots, prop de 5 punts més que a les anteriors catalanes.

La participació en aquests comicis ha estat del 57,84%, 6,55 punts per sobre de les passades eleccions catalanes, el 2021.

Els dirigents del PSC celebren la victòria

Illa ha rebut el suport de tots els dirigents del PSC en la nit de la seva victòria electoral. Amb l'escrutini gairebé complert, la plana major del partit ha sortit a celebrar els resultats a través d'un passadís que han improvisat els militants i càrrecs electes que han volgut seguir la nit electoral a la seu del partit.

Entre els dirigents que no s'han volgut perdre la celebració hi havia el ministre d'Indústria, Jordi Hereu; l'expresident de la Generalitat José Montilla; el president del PSC, Miquel Iceta; la vicepresidenta, Núria Marín; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta del Consell Nacional socialista, Meritxell Batet; la portaveu del PSC, Núria Parlon; la viceprimera secretària del partit, Lluïsa Moret, entre altres.