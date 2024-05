L'independentisme obté majoria absoluta al 95% dels pobles gironins

Malgrat que l’independentisme va perdre diumenge la majoria absoluta al conjunt de Catalunya, a les comarques gironines continua mantenint-la. I de sobres. La demarcació tindrà, aquest mandat, onze diputats independentistes i sis que no ho són. Però si s’observen les dades a nivell municipal, el resultat és molt més acaparador. La suma dels cinc partits independentistes que es presentaven a aquests comicis (Junts, ERC, CUP, Aliança Catalana i Alhora) suma majoria absoluta al 95% de les localitats gironines. En canvi, només hi ha dotze poblacions on la suma de forces sobiranistes no arriba al 50%, tot i que en alguns casos es tracta de ciutats grans com Figueres, Salt, Blanes, Lloret de Mar i Roses. En canvi, les victòries independentistes són majoritàries als petits i mitjans municipis, i hi ha fins a 45 localitats gironines on la suma de forces sobiranistes supera el 80% del vot. Vallfogona del Ripollès (92,12%), Les Llosses (90,7%), Albanyà (90,16%) i Palau-Sator (90,31%) encapçalen aquesta llista.

Si l’independentisme continua essent tan fort a les comarques de Girona és, en bona mesura, gràciesa Junts. No és cap secret que la figura de Carles Puigdemont, malgrat presentar-se per Barcelona, té una gran ascendència a la província, i ha aconseguit imposar-se a 207 municipis de la demarcació. I en 27 casos, a més, ho ha fet amb majoria absoluta. El partit de Puigdemont ha aconseguit la seva principal victòria a Amer, localitat natal de l’expresident, on ha obtingut el 62,45% dels vots, tot i que també ha superat el 60% dels sufragis a La Pera (62,39%), Palol de Revardit (62,1%), Fontanilles (62,06%) i Palau-sator (61,37%).

ERC només guanya a Vallfogona

Per contra, Esquerra s’ha endut, igual que a la resta del país, una patacada històrica. Si a les parlamentàries de 2021 va aconseguir catorze victòries a les comarques gironines, en aquesta ocasió només n’ha obtingut una, a Vallfogona del Ripollès, on ha superat Junts per només tres vots.

Molt millor li ha anat al PSC, que ha aconseguit ser la llista més votada a vuit localitats, una més que l’any 2021. A més, a Vilamalla ha empatat amb Vox. Entre les victòries socialistes hi ha algunes de les localitats més poblades de la demarcació, com Lloret, Blanes i Salt, així com localitats altempordaneses com Roses, la Jonquera, Portbou, Santa Llogaia d’Àlguema i Sant Miquel de Fluvià.

Aliança Catalana, per la seva banda, ha convertit el Ripollès en el seu feu, a més d’obtenir també uns molts bons resultats a la veïna Garrotxa. La formació d’extrema dreta ha vençut a Ripoll, Campdevànol i Les Llosses, mentre que a Gombrèn ha emptat amb Junts. Tot plegat li ha permès enviar la seva líder, Sílvia Orriols, com a diputada al Parlament.

Localitats no independentistes

L’independentisme, doncs, és àmpliament majoritari als petits i mitjans municipis, però a les grans ciutats hi ha molt més vot unionista. Una excepció n’és, tanmateix, la ciutat de Girona, on l’independentisme suma el 58,75% dels vots i Junts ha estat la llista més votada. En canvi, a molts dels llocs on ha guanyat el PSC, els partits independentistes s’han quedat sense majoria absoluta.

Els municipis gironins on les forces sobiranistes no arriben al 50% dels vots són Castell-Platja d’Aro, Blanes, Figueres, la Jonquera, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Portbou, Roses, Salt, Sant Miquel de Fluvià, Santa Llogaia d’Àlguema i Vilamalla.

La llista, doncs, inclou algunes de les principals ciutats de la demarcació, començant per Figueres (49,19% de vot independentista), que és la segona més poblada. A la capital altempordanesa ha guanyat Junts amb un 25,8%, però en segona posició es troben PSC (23,18%) i Vox (11,87%). Destaca, a més, la quarta posició d’Aliança Catalana (10,05%), mentre que Esquerra ha caigut fins al sisè lloc, per darrera del PP, i la CUP ha quedat en setena posició.

Als dos feus del PSC a la Selva Marítima, Blanes i Lloret, tampoc surten els números dels independentistes. A Lloret la victòria ha estat per al PSC, mentre que les forces sobianistes han aconseguit només un discret 36,3%: Junts ha obtingut la segona posició, però el tercer i quart lloc han estat per al PP i Vox. ERC se situa en cinquena posició i Aliança Catalana i CUP es troben ja molt més enrere. A Blanes també s’ha imposat el PSC, tot i que en aquest cas el vot està molt repartit i, malgrat que Junts i ERC són segona i tercera força, el PP, Vox i Comuns també hi han obtingut bons resultats. Això ha fet que les forces sobiranistes obtinguessin només un 37,74% dels vots a la localitat.

A Salt també s’ha produït una victòria socialista, mentre que la lleugera millora de Junts no ha compensat la caiguda d’ERC i la CUP davant l’ascens de Vox i PP. En aquest cas, les forces sobiranistes s’han quedat amb un 49,34% dels sufragis.

A Roses, el vot independentista ha suposat el 42,28%. En aquesta cas també hi ha hagut victòria socialista, amb Junts en segona posició però PP i Vox en tercer i quart lloc en detriment d’Esquerra, que ha acabat cinquena.

