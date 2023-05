S'acosta la celebració de les eleccions municipals on s'obriran les urnes perquè els ciutadans votin pel seu candidat. En aquesta recta final fins al 28 de maig, és el moment d'informar-se sobre els programes electorals de cada partit i escoltar els debats polítics en els mitjans de comunicació.

També arriba el moment dels dubtes d'última hora: Com sé si em toca estar present en una mesa electoral? On haig d'anar a votar? I també de comprovar si el cens electoral és correcte. Especialment, per a aquells que han dut a terme canvis d'última hora com empadronar-se en una altra població.

Com saber en quin municipi votar si t'has empadronat en un altre lloc

Els canvis d'empadronament a última hora poden portar a confusió en molts casos. No obstant això, existeixen uns terminis establerts que s'actualitzen cada any per saber a partir de quin moment pots votar en el teu nou lloc d'empadronament si has realitzat el procés massa tard.

Aquest 2023, la llei marca que la data límit per al canvi d'empadronament abans de les eleccions del 28 de maig és el 30 de gener. Si has realitzat la paperassa posteriorment, el teu lloc d'empadronament continuarà sent l'antic. És a dir, si estaves empadronat a Santa Coloma de Farners i t'has empadronat a Blanes el 16 de febrer, estaries fora del termini. En aquest cas, hauries de continuar votant a Santa Coloma de Farners aquest 28 de maig.

És important saber que el canvi d'empadronament no implica la inclusió en el cens electoral del nou municipi. Cal realitzar els tràmits corresponents per inscriure's en el cens electoral de la nova localitat. És a dir, primer el canvi d'empadronament i després la incorporació en el cens electoral del nou municipi. Una vegada fet tot i dins del termini corresponent podràs votar a la nova localitat.