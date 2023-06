Podem té decidit que concorrerà amb Sumar a les eleccions generals del pròxim 23 de juliol malgrat que la plataforma de Yolanda Díaz ha traslladat que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, és un "obstacle insalvable" per a la candidatura àmplia d'esquerres, segons ha anunciat la líder de la formació, Ione Belarra, aquest divendres.

També ha alertat que Podem corre el perill de no obtenir representació al Congrés a la pròxima legislatura, per la qual cosa demana un "acord just" i seguir negociant perquè no accepten el veto a la seva 'número dos'.

Així ho ha traslladat durant una compareixença sense premsa en la seu del partit, retransmesa online, després de la reunió de l'Executiva després que el 93% dels inscrits que han participat en la consulta online exprés avalaren a la direcció a pilotar l'acord de confluència amb Sumar.

D'aquesta forma, Belarra ha assenyalat que la firma del seu partit en la coalició amb Sumar i altres forces progressistes està "garantida", però al seu torn demana seguir negociant i replantejar els termes de la confluència que s'estan negociant, sobretot els seus llocs en les llistes del Congrés a la seva organització i la situació de Montero.

Segons el seu parer, és factible revisar les condicions relatives al seu partit sense haver d'esperar a l'últim minut del registre de la coalició amb Sumar als comicis generals, el termini dels quals expira aquesta mateixa mitjanit.

No obstant això, la presentació de les llistes electorals és posterior i la convocatòria electoral marca com data límit el 19 de juny.

La unitat des de l'exclusió és un "terrible error polític"

"Des de l'equip negociador de Yolanda Díaz se'ns ha traslladat que la presència d'Irene Montero a l'equip que concorrerà a les pròximes eleccions generals és un obstacle insalvable per a aconseguir un acord d'unitat", ha llançat la líder del partit morat en la seva al·locució.

Sobre aquest tema, Belarra ha reconegut que l'"entristeix profundament" que Díaz, a través dels seus negociadors, proposi que l'acord de coalició amb Sumar es construeixi sobre l'exclusió de Montero, que ha "portat les transformacions feministes més lluny que ningú abans en aquest país".

Després de lloar les normatives que ha impulsat la titular d'Igualtat, ha recriminat que se'ls demani "sacrificar" al seu principal actiu polític, per a relatar que Montero s'ha posat a disposició del partit i "fer el que sigui necessari" en favor de la unitat, en al·lusió a la seva retirada voluntària de les llistes.

No obstant això, Belarra ha subratllat que la seva resposta com a líder de Podem i la resta de membres del secretariat és que el seu veto és "no solament una injustícia sinó un terrible error polític".

L'oferta de Sumar no els dona llocs alts

D'altra banda, ha criticat que d'acord amb l'última oferta d'acord que els ha plantejat Sumar, Podem "podria quedar-se sense representació" en el Congrés, fet que seria també injust.

D'aquesta forma, l'acord de la direcció estatal del partit és plantejar a Díaz que el compromís d'unitat de Podem és "ferma" i que l'estampat de la seva firma en la coalició està "garantida", però també que la seva voluntat és arribar a un pacte just.

"Esperem no haver d'arribar a l'últim minut. L'acord pot donar-se en molt poc temps si hi ha voluntat de Yolanda (Díaz). I que també que no acceptem cap veto com a part de la negociació. Per a preservar la cura de la negociació és absolutament fonamental el respecte als interlocutors", ha conclòs.

Amb això, la formació habitada vol mantenir obertes les negociacions i impedir l'exclusió, revelant així que el principal escull si escau és l'exigència que Montero no estigui en el Congrés.

Una versió que difereix del manifestat pel portaveu de campanya de Sumar, Ernest Urtasun, qui el dimecres va afirmar que no s'estaven plantejant vetos a ningú, i que altres forces polítiques tampoc en al·lusió a Més Madrid, Compromís i comuns.