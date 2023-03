Francesc Triola va ser escollit la setmana passada per ser l’alcaldable d’ERC a Fornells de la Selva de cara a les pròximes eleccions municipals. Triola, que actualment és regidor de l’Ajuntament, repetirà per tercera vegada com a cap de llista de la formació després de fer-ho també el 2015 i 2019.

L'alcaldable va apuntar que es presenta a les eleccions «amb tota la il·lusió». Entre els objectius principals de la formació destaca la universalitat de l'actuació, la gestió professional i ètica, la justícia social, la igualtat d'oportunitats i el servei públic amb les persones com a prioritat. Triola també va afirmar «cal un canvi al nostre poble, trencar amb velles inèrcies, comptar més amb els veïns i veïnes a l'hora de prendre decisions i apostar per una política pública i assequible d'habitatge perquè els nostres joves puguin tenir oportunitats de viure a Fornells i no hagin de marxar a un altre municipi».