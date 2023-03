Esquerra Republicana a Girona ha presentat el consell assessor que té com a objectiu col·laborar amb el projecte liderat per Quim Ayats per a desenvolupar un marc de propostes estratègic. “Creem aquest consell assessor, aquest grup de persones que des de la seva expertesa i professionalitat ajudi a trobar eines i propostes per fer que Girona avanci amb determinació”, assegura el Vicealcalde i alcaldable per l'Ajuntament de Girona , Quim Ayats, que remarca que “necessitem posar tot el coneixement al servei d’un objectiu: fer una Girona millor, una ciutat d’oportunitats per a tothom”.

Aquest consell assessor acull persones expertes en diversos àmbits, que comparteixen la voluntat de construir una ciutat millor per a tothom. La voluntat és que aquest espai de diàleg i d’intercanvi d’idees, opinions i propostes sigui durador en el temps i que vagi més enllà dels propers mesos. Entre els temes que es planteja tractar hi ha la renovació urbana de Girona davant la necessitat de generar sòl residencial i de donar resposta a la manca d’habitatge; la mobilitat a la ciutat i la connexió amb l’entorn, i el desenvolupament del sector nord, un cop l’Hospital Trueta es traslladi. El consell assessor també parlarà sobre l’esport a Girona: les oportunitats i necessitats de l’esport de base i d’elit, la relació entre l’esport de base i el d’elit, i la seva relació amb la ciutat. Les oportunitats de treball i el futur econòmic de Girona també és un dels punts principals que es treballaran, amb el turisme, el pol biosanitari del nou Trueta i el paper de la Universitat i la recerca com a eixos centrals. Així mateix, es tractarà l’àmbit social, les desigualtats existents a la ciutat i l’envelliment de la població. Quim Nadal dona suport a l'alcaldable d'ERC a Girona “Som en una època de canvis, on les transformacions tecnològiques, demogràfiques i socials impacten a diari en la nostra societat i alteren constantment la realitat. Aquests canvis afecten el nostre país i la nostra ciutat”, assegura Quim Ayats, que destaca que “Girona es troba actualment en una cruïlla, en un moment on cal dissenyar i planificar les polítiques a dur a terme la propera dècada”. “Girona és una ciutat que pot fer passos endavant, és una ciutat que ha de fer un salt endavant per actualitzar-se i mostrar tot el seu potencial”, explica l’alcaldable republicà, que posa l’accent en que “Girona té totes les capacitats per ser una ciutat encara més activa i dinàmica, per ser una ciutat on els gironins i gironines siguin els plens protagonistes”. Membres que formen part del consell assessor: Josep Maria Aguirre, és doctor en dret, professor de dret administratiu i coordinador del Màster en Gestió i Dret Local a la UdG. Xavier Amores, exregidor de l’Ajuntament de Girona, enginyer industrial, professor a la UdG i professional del sector de l’aigua. Mònica Caldas, advocada i ex-cap del programa de Suport Jurídic de Càritas Girona. Anna Caula, és la secretària general de l’Esport de la Generalitat. Exdiputada al Parlament de Catalunya i exentrenadora de l’Uni Girona. Anna Garriga, economista i degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG. Quim Nadal, és historiador i exalcalde de Girona. Maria Sisternas, arquitecte especialitzada en transformació urbana. Va ser directora de projectes d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona i va exercir de professora del grau d’arquitectura de la UdG. Josep Maria Terricabras, catedràtic emèrit de Filosofia de la UdG i exeurodiputat.