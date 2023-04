Etna Estrems es va presentar el passat divendres com a candidata per les properes eleccions municipals del mes de maig. En un acte al Centre Esportiu i Recreatiu de l'Escala, i que va comptar amb la presència de l'exconsellera Dolors Bassa, Estrems va exposar el projecte republicà per l'Escala pels propers anys.

L'actual cap de l'oposició a l'Ajuntament, va posar especial èmfasi en qüestions com la proximitat amb la ciutadania, el futur del municipi o l'habitatge. En aquest sentit, Estrems va remarcar la necessitat de treballar perquè hi hagi habitatge assequible per tot l'any i a tots els barris: "Si aconseguim que la gent que viu i treballa a l'Escala tingui un sostre digne i pugui desenvolupar el seu projecte de vida, aconseguirem també un poble viu, amb carrers i places amables i segures i amb un comerç de proximitat que tindrà molta més fortalesa perquè tindrà molts més clients tot l'any. Per això, la nostra gran aposta és l'habitatge cooperatiu, una forma d'habitatge en cessió d'ús per evitar lloguers alts i hipoteques impossibles".

En relació amb la proximitat amb els ciutadans i ciutadanes, la candidata ha defensat que "volem ser el govern del contacte amb el carrer. Farem realitat la figura dels regidors i regidores de barri, posant al servei de tots els veïnes i veïnes una figura referent amb la qual podran parlar de qualsevol cosa que passi en la seva realitat quotidiana". "La política ha de ser una eina per ajudar a peu de carrer", ha afegit.

D'altra banda, durant l'acte de presentació, Estrems també va exposar altres propostes amb les quals voldran treballar: "Apostem pel verd del respecte i el compromís amb el nostre patrimoni natural i històric. Volem treballar pel desenvolupament i l'obertura al públic de l'Estany de la Poma i amb la idea de convertir Mas Vilanera en un espai de referència turística i un espai de recuperació del nostre passat agrícola".

"Treballarem pel vermell de l'entrega per ajudar les entitats i recolzar-les en els seus projectes, de les cures i l'acompanyament a les persones grans amb la implantació, per exemple, de bancs del temps per la gestió de voluntariat per acompanyar a la soledat en la tercera edat", ha continuat.

D'altra banda, els republicans també aposten per la igualtat: "Volem tirar endavant polítiques reals i efectives que facin de l'Escala un referent de la diversitat sense importar el nostre sexe, gènere, orientació sexual, origen o religió".

"També hem de tenir en compte el recolzament total al sector pesquer i nàutic i, sobretot, la importància reconèixer el port com un actor del nostre dia a dia i d'acostar-lo a les activitats culturals i lúdiques del poble, ha afegit.

Finalment, la candidata ha definit el projecte d'Esquerra l'Escala com "un projecte amb garantia d'avançar cap a millor perquè la millor garantia d'evolucionar és la d'imaginar un poble millor i treballar-hi des de il·lusió absoluta". "Hem d'aconseguir que totes les escalenques i tots els escalencs sentin aquest orgull, i defensin l'Escala en totes les seves vessants fora dels nostres límits municipals", ha conclòs.