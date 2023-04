Flaçà Viu - AM ha presentat les persones que formaran part de la candidatura per les properes eleccions municipals. Yago García encapçalarà una llista que ha definit com a «transversal, intergeneracional i diversa». «És una llista formada per persones amb perfils diversos però que comparteixen el mateix compromís per treballar per Flaçà».

En un acte celebrat aquest divendres al Casal de Flaçà, es van donar a conèixer les nou persones que encapçalaran la candidatura, així com els cinc suplents. García va remarcar que «es tracta d'una llista molt diversa que s'adapta a totes les sensibilitats del poble. A tot l'equip ens uneix la il·lusió i les ganes de treballar pel nostre municipi». Eleccions rellevants que venen Durant l'acte de presentació, García també ha fet esment d'algunes de les línies amb les quals voldran treballar pel municipi:«Les nostres propostes pels propers anys estan enfocades a millorar el poble i la vida de la seva gent, amb l'objectiu que Flaçà esdevingui un punt de referència en diferents àmbits».«Apostem, entre altres, per fer xarxa entre el jovent del poble, per la dignificació dels carrers, per la sostenibilitat o per l'acompanyament d'entitats per seguir vertrebant la vida del poble a través de diverses activitats», ha conclòs. La llista de Flaçà, encapçalada per Yago García, estarà formada per les següents persones: Elena Seguí, Josep Pujol, Gemma Gràcia, Montse Sunyer, Esteve Sau, Josep Pi, Laura Quintilla i Iona Molina. També com a suplents hi haurà Núria Cruset, Fatomata Cessay, Carme Vila, Souad Berkach i Lluís Bernabeu.