El PSC de Figueres ha presentat oficialment la candidatura per a les eleccions municipals del 28 de maig, encapçalada per Pere Casellas. L’acte va tenir lloc divendres al vespre a l’Hotel Pirineus amb la presència de prop de tres-centes persones, segons detalla la formació. En la presentació, hi va participar, també, el primer secretari del PSC de la Federació de Comarques Gironines, Marc Lamuà.

L’alcaldable del PSC per Figueres, Pere Casellas farà tàndem amb l’advocada en exercici Núria Navarro, que ja va ser regidora en el mandat del 2007-2011. En el número tres, repetirà a la llista socialista, l’actual regidor de Cultura i Turisme, Alfons Martínez. També acompanyaran el candidat socialista Sabrina Martínez; Dídac Capel; Wahud Balhuoli, Raquel García; José Luis Guillén, entre altres. Durant l’acte a l’Hotel Pirineus, Casellas va destacar que «Figueres necessita avançar amb força». «Hem fet molta feina, però n’hem de fer molta més. I amb aquesta llista, jove i preparada, ho aconseguirem. Una llista que és un reflex de la Figueres que volem de tots els barris i amb totes les mirades, però amb un projecte comú: Figueres», va afirmar.