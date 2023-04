Escoltem Campllong ha presentat candidatura amb l'objectiu de construir "un poble entre tots i per a tothom". En un acte celebrat aquest dissabte, la cap de llista, Gemma Johé, ha subratllat que "democràticament és bo i sa" que al municipi hi torni a haver "una alternativa" i posa en valor la vàlua de l'equip que l'acompanya per "fer avançar" Campllong.

Entre els eixos del seu programa, l'equip d'Escoltem Campllong hi situa impulsar la seguretat instal·lant més càmeres de videovigilància al poble, aconseguir treure el trànsit de camions del nucli i fomentar l'atenció a les persones (creant més espais de trobada amb la gent gran i un nou local per als joves). "Volem convidar tothom a formar part del nostre projecte", destaca Johé.

Durant la presentació, Escoltem Campllong també ha donat a conèixer la seva candidatura per a les properes eleccions municipals del 28-M. La llista que concorre als comicis combina experiència amb cares noves i qui la torna a encapçalar és Gemma Johé (que al 2019 va presentar-se per primer cop, també sota les sigles d'ERC).

Johé explica que el seu pas pel govern -fa dos anys van tancar un pacte a l'Ajuntament- ha permès "sumar i treballar per a Campllong", però sense perdre la seva essència com a grup. "Tenim clar que democràticament és bo i sa que el poble tingui una alternativa; hem aconseguit construir un equip que confia en el projecte, amb ganes de treballar per al poble, de deixar la crítica de banda i sumar en positiu", diu la candidata, en referència als qui integren la llista.

Escoltem Campllong situa al centre del seu programa electoral tres prioritats per al poble. La primera, la millora de la seguretat (instal·lant més càmeres de videovigilància més enllà de les que s'han aprovat per pressupostos participats o millorant la il·luminació dels carrers). La segona, la mobilitat (traient el trànsit de camions pesants del nucli urbà a través d'un nou traçat viari i evitant que els tràilers frigorífics pernoctin al costat de les cases). I la tercera, l'atenció a les persones; especialment, la gent gran i els joves (recuperant espais de trobada i promovent les cures o visites a domicili en el primer cas, i creant un espai jove i oferint oportunitats laborals des de l'Ajuntament en el segon).

Regidoria de benestar animal

El programa electoral d'Escoltem Campllong per a aquest 28-M també inclou promoure les energies renovables (també, amb més bonificacions fiscals a la ciutadania), habilitar un espai per a la socialització dels veïns al local social, crear una regidoria de Benestar Animal (i si cal, construir un pipi can) o renovar la revista d'informació municipal.

"Com ja diu el nom que ens defineix, volem treballar escoltant tothom per construir un poble amable", afirma Gemma Johé. Per això, la candidata estén la mà a tots aquells veïns i veïnes que es vulguin sumar al seu projecte perquè "hi facin aportacions i ens ajudin a fer realitat el Campllong que tots i totes volem".

La suma del treball conjunt

Durant la presentació oficial de la candidatura, la secretaria general de la Federació d'Esquerra a Girona i delegada del Govern, Laia Cañigueral, ha posat en valor la unitat de l'equip. "Calen persones que sumin per treballar perquè el poble visqui millor; i aquest compromís i dedicació també vol dir capacitat d'escoltar, d'apropar-te a la ciutadania i tenir-hi empatia", ha dit Cañigueral.

"Escoltem Campllong defineix precisament tots aquests valors; és una llista que entén que tots han de treballar en equip, donant suport a la Gemma, perquè deixant de banda els personalismes és quan s'aconsegueix sumar i fer avançar el poble", ha destacat la delegada del Govern.

A la presentació d'Escoltem Campllong hi han assistit també el president de l'executiva comarcal dels republicans al Gironès, Albert Rosa, i el candidat d'ERC a l'alcaldia de Riudellots de la Selva, Lluís Barnés.

La llista d'Escoltem Campllong, encapçalada per Gemma Johé, mestra d'educació especial, actual regidora i consellera comarcal, la integren David Vidal, Alexandra Botet, Jaume Yelo, Marta Huertas, Carlos Lugo, Anna Johé, Xavier Maldonado, Joel Sánchez i Ivan Desplans.