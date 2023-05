Relleu a l’alcaldia de Santa Coloma després d’un mandat tens

Un total de cinc candidats es disputaran l’alcaldia de Santa Coloma de Farners a les pròximes eleccions del 28 de maig. Una xifra inferior a la dels comicis del 2019 quan van ser sis les formacions que van intentar aconseguir el govern, que va començar amb polèmica per l’aliança forçada entre ERC i Junts, amb alcaldia compartida, i amb els independents de suport. Després de no obtenir cap regidor, MES-UPMcat no es presenta per a aquests comicis.

De fet, aquest mandat ha estat marcat per la tensió de l’equip de govern, amb desavinences continuades. Entre altres aspectes, han hagut de fer front a la polèmica pel tancament de la piscina coberta de forma imprevista per la fallida de l’empresa; el descontrol en l’ocupació de pisos on diverses famílies van patir talls de llum o la condemna judicial de l’exalcaldessa de Junts -va governar durant la primera meitat - que la va portar a deixar el partit. Les últimes discrepàncies han acabat trencant el govern, ja que els dos regidors d’Independents de la Selva han estat expulsats.

La pròrroga dels pressupostos del 2022 per la impossibilitat de quadrar les xifres ha acabat de desfermar la crítica de l’oposició per la manca de previsió de futures inversions.

Per altra banda, entre les accions més destacades hi ha hagut el front comú per gestionar les crisis derivades del temporal Gloria i la pandèmia. També s’ha aprovat la construcció d’una nova piscina descoberta, s’ha posat en marxa el sistema de recollida d’escombraries porta a porta i s’han desencallat els nous jutjats, amb l’objectiu que siguin un fet el 2026.

Malgrat tot, els dos principals protagonistes d’aquesta legislatura, Susagna Riera de Junts i Joan Martí d’ERC no repetiran a les llistes, com tampoc ho faran els principals regidors del govern actual -molts d’ells ocuparan les últimes posicions-. Prendran el relleu Carme Salamaña, per una banda, i Joan Casalprim, per l’altra. Tots dos admeten que aquesta legislatura ha sigut «difícil» i Salamaña inclús reconeix que «va ser un error partir l’alcaldia en dos anys». És per això que es fixen la renovació i el canvi com a principals objectius.

Els candidats

En el cas d’ERC, d’entrada Joan Martí va tornar a ser escollit com a alcaldable, però hi va renunciar i l’ha rellevat Joan Casalprim, que ja es va presentar en els anteriors comicis com a suplent. El candidat republicà lamenta que la imatge que ha quedat d’aquest govern és de «baralla interna» i, de cara al proper mandat, aposta per una «voluntat d’entesa» amb la resta de partits. Entre les principals propostes destaquen la redefinició de la mobilitat del municipi per a impulsar els desplaçaments a peu o amb bicicleta. També aposta per desencallar algunes infraestructures com la piscina descoberta, alliberar espais per a usos socials i reobrir el teatre Catalunya. També vol potenciar el turisme sostenible, sense massificacions.

Per altra banda, la candidata de Junts, Carme Salamaña, s’estrena en la política amb l’aposta clara cap al comerç i la indústria. «Una ciutat mitjana com la nostra sense indústria està morta, tenim un polígon aturat i cal potenciar-lo perquè vinguin empreses», afirma. Un altre dels punts forts és treballar per solucionar els problemes en l’ocupació de pisos a través de «noves eines». Finalment, vol potenciar el turisme i els esports de la natura per tal de recuperar «l’orgull de la capitalitat de comarca».

Respecte a Independents de Santa Coloma, Pep Prat repeteix com a cap de llista i lamenta que durant gran part d’aquest mandat «s’ha invisibilitzat la nostra tasca quan hem dut a terme moltes iniciatives». Com a propostes destaca que volen posar l’atenció «en la persona i les entitats» i volen reactivar el comerç, la indústria i el turisme per evitar que Santa Coloma es converteixi en «poble dormitori».

Seguidament, Bea Ventura repeteix per segona vegada al capdavant del PSC. Es mostra molt crítica amb la gestió del govern actual i es fixa l’objectiu de treballar perquè Santa Coloma sigui una ciutat «més segura» amb un projecte de dinamització de la indústria i el comerç per tal d’evitar que els joves marxin.

Finalment, Ivette Casadevall s'estrena al capdavant de la CUP i es fixa com a prioritat crear un pla de contingència «urgent» per tal de recuperar la «salut econòmica» del municipi. Aposten per una major transparència, la transició ecològica i la construcció d'un centre cívic.