Lloret de Mar acull onze propostes per al futur de la ciutat

Les eleccions municipals arriben a Lloret de Mar amb una única premissa segura: hi haurà un canvi a l’alcaldia. Tècnicament, aquest fet s’ha avançat, ja que el pas al costat de Jaume Dulsat, qui va exercir d’alcalde durant gairebé 8 anys, per incorporar-se al sector privat es va fer efectiu el passat 6 de març. Sigui com sigui, la vara d’alcaldia serà per a un dels 11 candidats que es presenten a les properes eleccions del 28 de maig amb la responsabilitat de governar un municipi de 38.941 habitants (Idescat, 2022) que multiplica exponencialment la seva població durant els mesos d’estiu gràcies al seu principal motor econòmic: el turisme.

Precisament, un dels principals punts que han de definir els onze candidats és quin model turístic volen per al municipi. Tradicionalment, Lloret s’ha nodrit de turisme estival mal anomenat «de borratxera» i en els darrers vuit anys el govern ha fet un seguit de passes cap a una reconversió turística destinada a un públic més familiar i de turisme esportiu. Per tirar endavant aquest procés, així com les principals iniciatives pendents d’executar, com el Mercat Municipal, l’Ajuntament compta amb un pressupost de 87,5 milions d’euros.

Passat, present i futur

Fins ara, Lloret havia comptat amb una majoria de Junts (quan encara no s’havia separat del PdeCat), encapçalada per Jaume Dulsat, que va aconseguir set escons en les municipals de 2019. Després del pas al costat de Dulsat (PdeCat), Albert Robert va assumir l’alcaldia el passat 6 de març i es presenta a les eleccions encapçalant la nova proposta de Tots Per Lloret Ara Pacte Local. De projectes de futur, hi ha sobre la taula, entre altres coses, la rehabilitació del Mercat, la creació d’un edifici smart al nucli antic, la construcció d’una rotonda a la zona coneguda popularment com l’«Scalextric», incorporar oficines de la policia local a la platja durant els mesos d’estiu i fer un recinte de congressos municipal. Albert Robert subratlla que, després de dos mandats al govern, se sent amb l’experiència i la seguretat necessàries per liderar l’Ajuntament.

Junts es presenta amb una nova llista encapçalada per Jordi Martínez. El lloretenc, que va ser regidor i tinent d’alcalde de 2011 a 2015 amb l’alcalde Romà Codina, torna a la política desitjant que «Lloret recuperi l’empenta, la il·lusió i obri una nova etapa, amb nous reptes i objectius». L’alcaldable aposta per millorar el benestar reforçant la seguretat, sobretot en l’espai de l’oci nocturn, apostant pel comerç i amb la «revolució» de les petites coses del dia a dia.

El Partit Socialista intentarà igualar o superar la xifra d’escons aconseguits en les darreres eleccions (5). Per fer-ho, Adrià Lamelas encapçala un nou projecte després que en el marc d’aquest mandat la formació visqués una escissió dels seus regidors l’any 2020 que va obligar a un trencament de govern. Cal recordar que l’Ajuntament s’estava governant amb un acord a tres bandes entre Junts, el PSC i ERC. Quatre edils del PSC, encapçalats per Lara Torres, van deixar el partit i, de retruc, Junts va trencar l’acord de govern amb els socialistes deixant a Francisco Pastor sol a l’oposició, mentre que els edils no adscrits van seguir com a regidors de govern. En aquest sentit, Lamelas agafa les regnes i aposta per una reconversió urbanística per a tot el municipi. La proposta busca renovar el paisatge urbà de la localitat i fer-la més atractiva tant per als seus habitants com per als turistes.

Independents de la Selva ha fitxat a Lara Torres com a cara visible del projecte que pretén tenir representació al municipi. Torres, que en aquest darrer mandat ha assumit la regidoria de Serveis Econòmics, es presenta amb la marca Sumem Lloret, integrada a Independents. La regidora subratlla que aporta «experiència, constància i visió social per defensar els més desfavorits».

Esquerra Republicana (ERC) es presenta amb una llista nova encapçalada per Albert Ferrández, qui substituirà a Jordi Orobitg al capdavant de la formació. Ferrández, que fins ara era l’encarregat de la regidoria d’Educació, té per objectiu incrementar el nombre d’edils aconseguits per la formació republicana. Per fer-ho, aposta per, entre d’altres, la construcció d’una nova llar d’infants i per reforçar l’àrea de serveis socials i habitatge.

Jordi Hernández, de Ciutadans, és l’unic que repeteix com a cap de llista de les darreres eleccions. La formació taronja ha sigut un dels eixos de l’oposició juntament amb els comuns i aposta per consolidar aquest rol. D’altra banda, Lloret En Comú-Podem es presenta amb un nou candidat, Frederic Guich, que té per objectiu intentar repetir i, si pot, ampliar, el nombre de regidors (2) aconseguits en la darrera legislatura. Per fer-ho, la formació aposta per seguir arrelada al teixit social del municipi.

Noves propostes

El Partit Popular, encapçalat per Miguel Moreno, es torna a presentar buscant tenir representació al consistori després d’una legislatura en blanc. Dues formacions d’extrema dreta, Vox i Valents, arriben per primera vegada per intentar obtenir edils a través dels seus caps de llista, María José Hernando i Demetrio Olivas, respectivament. Finalment, Joan Carles Amaya, qui va ser regidor socialista entre 2007 i 2011 i exprimer secretari de la formació al municipi, lidera la nova llista independent de Més Progrés.