Els possibles pactes que sorgeixin de les eleccions del 28-M han centrat bona part del debat electoral dels candidats a l'alcaldia de la ciutat, organitzat per l'ACN. La candidata de Junts, Gemma Geis, ha deixat clar que només pactarà amb els partits independentistes –això inclou ERC i Guanyem- però insta a respectar la llista més votada. Guanyem, PSC i ERC han apropat posicions per un "canvi" a la ciutat i el candidat republicà Quim Ayats ha dit que ja no existeixen les "línies vermelles" del 2019 i s'ha mostrat obert a parlar amb tothom. Durant el debat, els candidats també han desgranat les seves propostes en matèria d'habitatge, turisme, seguretat i model policial.

És el primer cop que els caps de llista que opten a l'alcaldia de Girona s'enfrontaven cara a cara en un debat electoral. Organitzat per l'ACN, l'auditori Josep Irla a la seu de la Generalitat ha reunit els candidats Gemma Geis (JxCat), Lluc Salellas (Guanyem Girona), Sílvia Paneque (PSC), Quim Ayats (ERC), Camino Fernández (Cs) i Carles Ribas (Ara Girona, amb els drets electorals del PDeCAT).

El debat ha evidenciat que es dibuixen dos possibles escenaris a l'hora de configurar un pacte de govern després del 28-M. Tot i que els caps de llista no han volgut posar noms als acords i estan oberts a negociar, si que ha quedat clar que una de les opcions és un govern amb forces independentistes o un canvi sense les línies vermelles que alguns partits van marcar el 2019. Sobretot, ERC que aleshores va dir que no pactaria amb "els partits del 155" tancant la porta a un canvi de govern.

Pactes oberts però amb acostament de posicions entre Guanyem, ERC i PSC. Al darrer bloc del debat organitzat per l'ACN els candidats han hagut de posicionar-se en relació al dia després de les eleccions del 28-M. La candidata de Junts, Gemma Geis, ha deixat clar –malgrat el seu discurs de precampanya- que la seva prioritat seran els partits independentistes i ha deixat clar que, tot i que dissabte va dir que no es refiava d'ERC, això inclou els republicans i Guanyem.

Geis, però, ha instat també a respectar la llista més votada a preguntes del candidat de Guanyem, Lluc Salellas, que li ha preguntat sobre què passaria si la seva és la llista guanyadora. "El partit que guanyi ha de governar. Sempre he estat de consensos", ha dit.

Geis ha protagonitzat una picabaralla amb la candidata del PSC, Sílvia Paneque, que l'ha acusat de fer un discurs "ple de ràbia" aquest dissabte. "Nosaltres hem vingut a unir i nosaltres parlarem amb tothom pensi com pensi i sigui independentista o no", ha dit la candidata socialista. Paneque, a més, s'ha erigit com el "canvi" que necessita Girona: "Hem viscut els pitjors quatre anys de la ciutat".

El candidat d'ERC, Quim Ayats, ha assegurat que la seva màxima ambició és Girona i que l'objectiu és fer "avançar" la ciutat. En aquest sentit, ha admès que no hi haurà gran majories aquest 28-M i que caldran "consensos". Sobre les línies vermelles del 2019, Ayats ha dit que la situació "ha canviat" i que serà "imprescindible" arribar a acords. "Amb el PSC vam arribar a acords per a inversions. Si aquests pactes s'han de seguir fent per tenir el màxim de recursos per la ciutat, ho seguirem fent ", ha assegurat.

Per la seva banda, el candidat de Guanyem, Lluc Salellas, ha admès que se sentirien més còmodes amb ERC però que la seva prioritat serà Girona i que partiran del "què" i no del "qui". Salellas ha presentat la seva candidatura com la "garantia" que "el temps i la nostra dedicació estarà únicament per Girona". També s'ha presentat com el canvi i ha fixat com a línies vermelles els partits d'extrema dreta i "l'espanyolisme" .

El candidat d'Ara Girona, Carles Ribas, per la seva banda, ha assegurat que el seu partit no pactarà mai amb Vox ni amb "ningú que no sigui capaç de protegir i defensar la llengua i la cultura catalanes". Tampoc amb aquells que "utilitzin l'ajuntament com a eina per fer carrera política".

La candidata de Cs, en canvi, s'ha mostrat oberta als pactes amb partits "liberals", tot i que ha afegit que "és difícil de trobar sigles que casin amb això". Sobre Vox, per contra, ha dit que no s'han plantejat acords amb aquesta formació però que tampoc posen línies vermelles.

Tres grans blocs

El debat, moderat pel delegat de l'ACN a les comarques gironines, Xavier Pi, s'ha dividit en tres blocs. Abans, però, hi ha hagut el torn de les presentacions, durant les quals cadascun dels caps de llista ha respost a una pregunta directa.

Ha obert foc Gemma Geis. La pregunta ha estat si estaria encapçalant la llista de Junts a la ciutat si no s'hagués trencat el Govern, on ocupava el càrrec de consellera d'Universitats. Geis ha subratllat que després de deixar la conselleria va tornar a la seva feina a la Universitat de Girona i que, quan va sorgir l'opció de liderar el projecte per a l'alcaldia, va agafar una llibreta per definir el projecte que somiava per a la ciutat: "Si s'emplenava faria el pas, i així va ser".

La segona pregunta ha estat per a Lluc Salellas, interpel·lat sobre l'excepció que ha fet la formació perquè tornés a liderar el projecte superant els dos mandats. Salellas ha explicat que Guanyem Girona va valorar la feina feta i va considerar que això els donava "la força necessària per aspirar a l'alcaldia". És sota aquesta premissa, la de "liderar el canvi" que ho van acordar: "Podem deixar el model de Junts enrere i per això hem fet aquest pas endavant".

La candidata socialista és la més veterana entre els caps de llista. Sílvia Paneque, però, ha respost que no es planteja renunciar o no completar el mandat si no aconsegueix ser la següent alcaldessa de la ciutat. Segons Paneque, el darrer mandat ha deixat el consistori "en via morta" i també coincideix amb que cal un canvi a la ciutat, que vol liderar: "No contemplo cap altres escenari que guanyar les eleccions".

Quim Ayats ha governat amb Junts durant els darrers dos anys. Tot i això, en un acte dissabte passat, Geis va criticar obertament ERC. Preguntat sobre els motius pels quals no ha replicat aquestes declaracions, Ayats ha remarcat que no és partidari d'entrar en aquests debats perquè no els considera constructius: "Tenim clar que la nostra ambició és Girona, que el projecte que tenim, volem i treballem és el de la ciutat i que hi ha debats que no hem de fer".

La cap de llista de Cs, Camino Fernández, ha afirmat que no té la sensació d'arribar per "salvar els mobles" dels partit a la ciutat. Segons la candidata, són "més necessaris que mai a l'ajuntament" i esperen poder continuar-hi treballant, refermant la confiança dels votants que els van elegir el 2019.

Finalment, el cap de llista d'Ara Girona, Carles Ribas, ha descartat que estigui liderant la plataforma sorgida de l'espai postconvergent per ambició personal. De fet, al contrari, ha afirmat que va renunciar com a membre del govern de Junts l'estiu del 2020 per "coherència personal" i perquè l'equip municipal havia "abandonat un principi fonamental" que era governar per resoldre els problemes "del dia a dia": "No m'hi sentia còmode i havia de marxar perquè sinó m'estava enganyant a mi mateix".

Primer bloc: turisme i habitatge a debat

Després de respondre a les preguntes directes, el debat ha arrancat amb el primer bloc, que s'ha centrat en el model turístic i l'impacte en el mercat d'habitatge. Els caps de llista han debatut sobre si el topall del 15% als pisos turístics a tota la ciutat és suficient o es queda curt.

El candidat de Guanyem, Lluc Salellas, ha encetat el torn assegurant que el turisme és una activitat econòmica important per a la ciutat però que s'ha deixat que "el mercat la regulés". Sallellas també ha criticat el topall fixat, ha dit que hauria de ser del 4% i ha defensat la seva actuació l'any 2019 que "s'ha trencar aquest 2022 i 2023 amb els pactes amb Cs i el PSC", sense cap aposta per la compra. En aquest sentit, ha assegurat que el seu partit es compromet a invertir 1 MEUR en la compra d'habitatge.

La candidata del PSC, Sílvia Paneque, per la seva banda, ha defensat la necessitat de trobar un equilibri en el nombre de pisos turístics més enllà dels percentatges i en relació a l'accés a l'habitatge ha dit també que no hi ha pisos nous. "Si no som capaços d'incorporar un percentatge del 15% d'habitatge, uns 140-150 pisos nuals durant 15 anys no podrem trobar l'equilibri", ha dit. En aquest sentit i interpel·lada pel candidat d'ERC, Quim Ayats, sobre què va fer quan va tenir responsabilitats de Govern, Paneque ha dit que en un any i escaig van mobilitzar un centenar de pisos.

Ayats per la seva banda ha defensat l'actuació d'ERC al govern en matèria d'habitatge. "S'han mobilitzar 300 habitatges. És fals que no hem fet res", ha dit. Malgrat això, ha admès que calen pactes amb el conjunt de les administracions i que cal generar sol residencial per "tenir més habitatge a disposició dels gironins i gironines".

La candidata de Junts, Gemma Geis, ha situat la problemàtica dels pisos turístics en una "preocupació" d'accés a l'habitatge. Geis ha defensat que cal una regulació: "no poden créixer sense control". Sobre el topall del 15%, ha dit que no sap si serà suficient o caldrà diferents nivells en funció del barris però que cal una regulació. En relació a l'habitatge, Geis s'ha compromès a destinar 6 MEUR en quatre anys per "controlar" un miler de pisos de lloguer. "Seria un 8% dels habitatges de Girona", ha dit.

Per la seva banda, el candidat d'Ara Girona, Carles Ribas, ha acusat el govern municipal "d'inacció" en matèria d'habitatge, ha dit que hi havia diversos espais de la ciutat encara per desenvolupar. Entre ells, la zona compresa entre la carretera de Barcelona i la nova Clínica Girona i Domenys. I ha qualificat de "greu error" la "norma genèrica" del topall del 15% de pisos turístics.

La candidata de Cs, Camino Fernández, ha defensat la necessitat de regular els pisos turístics i ha dit que calen incentius als propietaris per tal que tinguin garanties a l'hora de posar els seus pisos a lloguer. Cal col·laboració público-privada.

No tot ha de ser turisme ni tampoc Barri Vell

Pel que fa al turisme, Geis ha defensat la necessitat de protegir aquest sector però ha dit que també cal potenciar el talent i la innovació. "No hi podem posar tot el pes", ha dit. En relació a això, però, ha proposat la creació d'un Patronat de Turisme per impulsar una estratègia conjunta en aquest àmbit. "Cal diversificar però no només ho pot fer la ciutat, necessitem aliats", ha insistit.

El candidat d'ERC, per la seva banda, ha defensat que la ciutat té "oportunitats" i que, tot i que el turisme és un gran "actiu econòmic" hi ha molts altres sectors. "Creiem que el turisme congressuals és una oportunitat i tenim equipaments. Ens sembla un element a treballar en els propers anys", ha dit Ayats.

Paneque ha apostat per desvincular el turisme del Barri Vell i potenciar els actius que "patrimonials" que té la ciutat en d'altres espais. "Cal desenclaustrar el turisme del Barri Vell", ha afirmat.

El candidat de Guanyem, en canvi, ha dit que cal parlar de la diversificació del turisme però també de la mobilitat a la ciutat. També ha dit que el turisme gastronòmic és un sector que cal potenciar i que el seu partit tindrà com a prioritat crear una xarxa ferroviària "digna" pels ciutadans de Girona.

Ribas, en canvi, també ha apostat per desconcentrar el turisme del Barri Vell i incentivar que els turistes es quedin a la ciutat "més de tres hores". En el mateix sentit, la candidata de Cs ha dit que cal potenciar el turisme als barris i que això passa per donar a conèixer les activitats que fan.

Inseguretat: sensació o realitat

El segon bloc ha tractat sobre seguretat, en el sentit més ampli de la paraula. Sensació d'inseguretat, ocupacions delinqüencials o propostes relacionades amb el model policial han estat algunes de les qüestions que han desgranat. En aquest bloc, hi ha hagut retrets per part dels líders de les formacions que durant la darrera legislatura han estat a l'oposició cap a la gestió del partits que han governat (JxCat i ERC). Guanyem Girona, PSC i Cs han afirmat que la sensació d'inseguretat a la ciutat ha augmentat i que les xifres de delictes recollides a les estadístiques tampoc són bones. Unes crítiques a les que s'ha afegit Ribas que ha afirmat que, per als joves, fa "por" anar pel carrer a la nit.

Geis ha elogiat la feina feta pel govern encapçalat per Marta Madrenas: "Sempre defensaré la gent del meu equip, sobretot pel que han fet en un context molt difícil com ha estat el de la pandèmia".

La cap de llista de Junts ha defensat que una cosa són les percepcions de la ciutadania i una altra les xifres reals que, exposa, reflecteixen un descens en el nombre de delictes registrats a la ciutat. L'alcaldable d'ERC també ha respost a les crítiques dels partits assegurant que no es pot mirar cap a la seguretat a la ciutat "des d'una perspectiva ensucrada" però tampoc "alarmista": "Jo als carrers de Girona tampoc trobo aquest dramatisme que s'ha plantejat".

Picabaralles per la gestió

En aquest bloc hi ha hagut moments de retrets entre candidats, sobretot entre Guanyem Girona i les alcaldables de Junts i del PSC. Per una banda, quan Salellas ha posat en qüestió que Geis proposi solucionar el conflicte per condicions laborals obert entre la plantilla i els sindicats de la Policia Municipal que ha portat a protestes i vagues quan a la seva llista hi inclou la regidora que fins ara ha gestionat aquestes qüestions. L'alcaldable de Junts li ha replicat que sigui "elegant" i que no entri en personalismes acusant algú que no es pot defensar.

El mateix retret que li ha fet Paneque quan el cap de llista de Guanyem ha recordat que el número 8 de la llista del PSC, l'excap de la Policia Municipal Josep Palouzié, és reservista de l'exèrcit espanyol i ha participat en desfilades. "És poc elegant això que està fent, és un grandíssim professional de la seguretat", ha dit la candidata socialista. "És que estic dient alguna mentida", ha preguntat Salellas que ha defensat que és una informació que vols "que se sàpiga".

Algunes propostes

Més enllà dels moments en què els candidats han entrat més en un cos a cos, també han desgranat les propostes en matèria de seguretat. Junts aposta per crear la figura d'una coordinadora entre els cossos policies i les regidories per millorar la percepció de seguretat, en clau de gènere i de benestar emocional. També ha promès "tolerància zero" a les ocupacions delinqüencials.

Salellas ha proposat recuperar i impulsar la figura del policia de barri, referent per als veïns i, sobretot, impulsar el manteniment de l'espai públic: "Una de les principals preocupacions és per la incapacitat del govern de mantenir-lo de manera còmode. Volem que els veïns se sentin en una ciutat còmode, amable i segura". A més, ha criticat el projecte de creació de la comissaria de Santa Eugènia perquè treu efectius del carrer en una plantilla de policia ja de per si tensionada.

Els eixos del PSC giren a l'entorn també de fomentar la policia de proximitat recuperant alguns programes que hi havia hagut anys enrere a Girona però que els darrers govern han "desballestat". Paneque insta a no fer un diagnòstic "bonista" de la situació de la ciutat i sosté que la prioritat per poder desplegar millores en seguretat passa per ampliar el nombre de policies: "En falten 40. Haurem de fer un esforç perquè portem endarreriment".

ERC també prioritza "dimensionar" el nombre d'efectius policials tot i que no podrà ser "de manera immediata sinó progressiva" i contribuir a la sensació de seguretat amb elements urbanístics: "Si la percepció no és existent és que hi hem de donar resposta", ha dit.

La cap de llista de Cs, Camino Fernández, ha situat les ocupacions com un dels grans problemes de la ciutat i ha assegurat que no pot ser que hi hagi veïns que se'n vagin de vacances "amb por" per si tenen la casa ocupada en tornar. En aquest sentit, proposa la creació d'una oficina amb assessorament jurídic per als propietaris.

Carles Ribas ha instat a deixar enrere "discussions" i ha posat en valor, això sí amb certa ironia, que al final d'aquest bloc de debat ja s'han arribat a acords entre els partits de cares al proper mandat: "Tots els grups il·luminaran millor els carrers, hi haurà més policia, arreglaran voreres. Ja podem dir que hem fet un pas endavant".