Colomí busca més suport per a revalidar l’alcaldia de Torroella

Set candidats es disputaran liderar el proper mandat a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, un menys que en els anteriors comicis, ja que el PP i Ciutadans no repeteixen, però entra en disputa un partit nou: el PSC amb Ramón Moreno al capdavant.

Pel que fa a la resta de candidatures, hi ha més cares conegudes que no pas noves. Jordi Colomí repeteix per tercera vegada al capdavant d’Unió i Progrés Municipal (UPM) i aspira a revalidar l’alcaldia que va assumir el 2019, gràcies al pacte amb els republicans, liderats per Marc Calvet, que també es torna a presentar.

Colomí prenia el relleu de Josep Maria Rufí, d’ERC, que va arribar a l’alcaldia després d’haver fet una moció de censura contra el llavors alcalde de CiU, Jordi Cordon, el 2016. Precisament, la moció la va impulsar amb el suport d’UPM, entre altres partits. En definitiva, ja fa dos mandats que UPM i ERC estableixen aliances però s’han alternat les alcaldies. La disputa sembla que seguirà pero qui acabi guanyant està destinat a pactar.

El pacte entre UPM i ERC s’ha mantingut ferm al llarg d’aquests quatre anys sense gaires sobresalts, excepte les desavinences en la cessió de l’estadi de futbol de l’Estartit, quan ERC es va unir a l’oposició. Després de superar la crisi pel temporal Gloria i la covid-19, els dos partits fan una valoració positiva del mandat. Colomí destaca el pla de sostenibilitat urbanística, la millora de la seguretat viària i la reducció del deute amb Hisenda del 72 al 29% com a principals objectius assolits. De cara al proper mandat, aposta per fer un canvi amb profunditat en l’habitatge i fomentar les energies renovables evitant «macroparcs». També es compromet a «fer pressió» perquè les carreteres d’accés al municipi s’acabin d’enllestir en dos o tres anys i també a millorar les connexions del transport públic. Confia a revalidar el pacte amb ERC i s’obre a «algun altre partit» de caire progressista.

Per altra banda, Calvet apunta que s’han pogut desenvolupar moltes iniciatives previstes en el programa, com l’impuls de l’espai jove, la millora de la mobilitat a les escoles i la municipalització de l’aigua i l’enllumenat. De cara als propers anys, el candidat es mostra convençut per liderar l’ajuntament i «renovar-lo».Com a punts forts, vol adaptar i transformar algunes zones de l’espai públic, sobretot pel que fa a la mobilitat. També vol crear una regidoria d’habitatge per promoure més oferta de vivenda i evitar que hi hagi solars buits i, finalment, opta per a desenvolupar una comunitat energètica «potent».

Oposició crítica

L’oposició no té la mateixa percepció de les actuacions del govern aquests últims quatre anys. Francesc Puig, que relleva Sandra Bartomeus al capdavant de Junts per Catalunya, lamenta que no s’han complert les expectatives previstes i el govern «s’ha excusat massa en la pandèmia». Puig, que ja té experiència com a regidor durant el mandat de CiU, vol crear un govern participatiu i acabar inversions començades, com la millora dels carrers i un impuls al comerç i el turisme. «Estem donant una mala imatge i no ho podem permetre», explica.

Seguidament, sota el paraigua de la CUP, Jordi Roura s’estrena al capdavant d’Objectiu Torroella i l’Estartit (OTE), partit que concorre per primera vegada a les eleccions perquè les polítiques municipals afrontin les assignatures pendents que té el municipi en matèria d’habitatge, ecologisme, polítiques socials i per als joves. Finalment, Roura té molt clar que vol formar part del proper equip de govern.

Cinc anys com a alcalde de Torroella per CiU avalen l’experiència de Jordi Cordon, que per segona vegada consecutiva es presenta per Compromís amb Torroella i l’Estartit (CambTE), una unió entre el PDeCAT i el PNC. Els principals punts del programa són la creació d’una piscina municipal, l’aposta per pisos socials i donar sortida als joves i famílies vulnerables a més de constrir una residència per a gent gran.

Sandra Pibernat repeteix per L’Estartit Som Tots (L’EST) amb el convenciment de millorar els interessos de l’Estartit. Aposta per reactivar el comerç, construir un centre cívic i solucionar la façana marítima. També proposa la construcció d’un pàrquing soterrat a l’entrada de Torroella per a impulsar el sector hoteler.

Finalment, el PSC es torna a presentar -després d’una dècada- amb Ramón Moreno, que ja va ser regidor per UPM en un mandat anterior. El candidat vol millorar la seguretat del municipi amb una nova comissaria de la policia local a Torroella i vol que el turisme deixi de ser estacional.

En definitiva, la recta final del mandat ha estat marcada per l’anunci de la Fundació Cousteau d’establir la seu mundial a l’Estartit, un dels reptes més importants de la història del municipi.

Conflicte obert amb l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit Vuit anys després que es constituís l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit, solució plantejada per posar fi a les queixes i reivindicacions per a segregar-se de Torroella, el conflicte ha esclatat amb un encreuament continuat de recursos contenciosos amb l’Ajuntament. Fa un any, el president l’EMD, Francesc Ferrer, va trencar l’acord que mantenia des del 2019 amb UPM -tenint present que havien presentat candidatura conjunta- al·legant el desacord respecte a les partides pressupostàries que afecten l’Estartit. Des de llavors, el litigi s’ha mantingut obert. La darrera novetat és que un informe extern avala les transferències de Torroella a l’EMD. Malgrat tot, l’oposició de l’Ajuntament s’ha mostrat contundent de forma reiterada i reclama solucions al conflicte econòmic. Sandra Pibernat, de L’EST, lamenta la «mala gestió interna de l’UPM» i considera que el més necessari és«posar final» a la problemàtica per tal de solucionar el dèficit econòmic que hi ha actualment. Seguint la mateixa línia, la resta de partits de l’oposició consideren «prioritari» solucionar el conflicte per evitar que augmenti el perjudici cap a l’Estartit. Colomí, per altra banda, considera que ha sigut un conflicte «puntual» i treballarà per «recuperar la normalitat el més aviat possible». Els habitants de l’Estartit votaran en dues urnes, una per a l’Ajuntament de Torroella i l’altra per a escollir el futur president de l’EMD. Hi opten quatre candidats, entre les quals l’actual president.

EMD