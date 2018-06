«Una de les claus de l'èxit de Guinox ha estat invertir en tecnologia d'última generació»

Guinox és l´empresa especialista en transformació i deformació de xapa, ubicada a Sils. Disposa d´unes instal·lacions des d´on es controla tot el procés de fabricació de les sèries i prototips de manera integral.

Com va néixer l´empresa i en què s´ha convertit ara?

L´empresa compta amb una llarga trajectòria. Va néixer el 1995 i des de llavors ha evolucionat molt quant a maquinària i instal·lacions. El 2013, l´empresa va apostar per fer un canvi estratègic molt important entrant en el sector del tall amb làser.

Quins beneficis ha aportat a l´empresa la incorporació d´aquesta nova tecnologia?

Ens ha permès diversificar la cartera de clients i reduir-ne la concentració. I, el més important, amb aquestes màquines hem arribat a doblar la facturació. Amb tot, l´empresa s´ha hagut de dotar dels professionals més qualificats, per tal de satisfer les necessitats dels clients.

L´empresa Guinox destaca per la seva aposta per les noves tecnologies. Com treballeu amb elles?

Sí, el 2015 vam implantar un ERP. Això ens ha permès agilitzar els processos i centralitzar la informació en un únic punt, així com tenir unes eines de gestió que ens faciliten molt la feina a l´empresa Guinox. A banda, estem aplicant tècniques d´Analytic Business Intelligence per tal de tenir la informació de l´empresa a temps real. Per exemple, amb un sol clic podem saber en tot moment la previsió de tresoreria, balanços, entrada de comandes, ocupació de màquines i una multitud de dades que faciliten i agilitzen enormement la funció gerencial.

En quin moment es troba actualment l´empresa especialista en transformació i deformació de xapa de Sils?

Ens trobem en un procés de creixement. A principis d´aquest any ha entrat en funcionament la tercera màquina de tall làser, que ha estat finançada pel banc BBVA.

Com ha estat el tracte amb l´entitat bancària?

Fa un any que treballem amb ells. Des del primer minut, el tracte amb BBVA ha estat excel·lent. Hi ha hagut sempre una molt bona predisposició per participar en totes les inversions que hem realitzat a Guinox. Ens han finançat tant aquesta nova màquina de tall làser, com l´ampliació de les oficines de l´empresa que havien quedat petites.

Quin és el pròxim repte de Guinox?

El nostre objectiu és seguir creixent i per això el següent pas serà renovar la primera màquina de tall làser que vam comprar l´any 2013, incorporant-ne una altra de més ràpida i energèticament més eficient. També està prevista la incorporació d´una tercera plegadora. Una de les claus de l´èxit de Guinox ha estat sempre invertir en tecnologia d´última generació quant al tall làser, per això volem continuar per aquest camí.