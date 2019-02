La Vinyeta, l´alternativa amable al peatge

«Vinyeta» és el nou sinònim de «peatge» -però sense barreres i més econòmic-, i que probablement d'aquí uns mesos formarà part del nostre vocabulari quotidià. De moment, però, és aventurat saber si serà en termes positius.

Aquest nou sistema de pagament de les vies d'alta capacitat, que preveu aixecar totes les barreres i deixar caure totes les concessions actuals, es presenta com una tarifa plana que pagarien tots els usuaris de Catalunya en funció del seu tipus de vehicle. Així, pagaria més un camió que un turisme, perquè el desgast d'un i l'altre és diferent. N'hi ha, a més, que en quedarien exclosos, com seria el cas de les motocicletes de fins a 125 cc. La Generalitat també està estudiant excloure determinats turismes que no facin més de 2.00o-3.000 km l'any i que no utilitzin les autopistes. Les tarifes, encara per concretar, seran per servei i permetran fer front als elevats costos de mateniment d'aquestes vies. Totes les barreres anirien fora, així com la disparitat de criteris (peatges explícits, d'altres a l'ombra, algunes autopistes gratuïtes...) que conformen la xarxa viària catalana. Tot plegat, pensat per tal d'alliberar el territori «d'aquest model històric ineficient que provoca moltes incoherències», segons assenyala el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín. «Ara ens trobem que molts usuaris prefereixen evitar les vies de pagament tot i tenir-les més a prop i desviar-se per la gratuïta», sostè. A aquest fet s'hi ha de sumar «l'estranya» planificació que va fer l'Estat a la seva època amb la construcció de vies gratuïtes paral·leles a les autopistes.

Aquest projecte té prop de 2 anys de gestació, i s'ha treballat amb una taula de treball del Parlament amb diferents entitats, on també s'ha assegut un representant de l'estat central. «Tenim moltes expectatives en aquesta negociació perquè hi ha la mateixa quantitat de carreteres amb titularitat de la Generalitat que de l'Estat, i d'altra banda també cauen moltes concessions estatals», expressa el secretari. De fet, per ara l'acord amb el Govern espanyol no està garantit. Tot i així, Gavín assegura que el projecte està «madur», i que així com amb l'anterior Govern era «impossible» parlar-ne, ara s'està treballant «intensament» per acordar una implementació d'aquest model a tot l'Estat, ja que fer-ho només a Catalunya «no tindria sentit». I si hi ha un canvi de Govern, «també ens hi haurem d'asseure».

Però, d'on ve la Vinyeta? «La Generalitat ha estat mirant les millors pràctiques que es produeixen a Europa en l'àmbit de la mobilitat», subratlla Gavín. Països com Àustria i Suïssa utilitzen aquest model de: qui l'usa -i contamina- paga. De fet, la legislació europea promou el pagament per ús de les vies d'alta capacitat a través del reglament de l'eurovinyeta aprovat fa pocs mesos al Parlament europeu.



Estalvi econòmic

Un dels principals estalvis que contempla la Vinyeta és l'econòmic, ja que tot i que els preus no estan xifrats, Gavín assegura que es tracta d'un cost «molt per sota» dels actuals peatges. A més, de cara a la seva implementació, el cost és molt baix perquè no requereix invertir en infraestructura. D'altra banda, hi ha un estalvi de temps i de combustible relacionat amb el rerouting o desviament dels usuaris a carreteres de menys cost. Segons el secretari, l'estalvi d'evitar aquests desviaments seria de 160 milions d'euros l'any.



Dubtes del sector

Els transportistes gironins mostren certa contenció sobre la implementació d'aquest nou sistema de gestió. Tot i celebrar l'obertura de les barreres, volen saber a quines tarifes es veuen exposats i, sobretot, si aquest model s'implementarà a tot l'Estat. «Estem d'acord en racionalitzar el trànsit, però considerem que no pot ser que només haguem de pagar a Catalunya», expressa Eduard Ayach, vicepresident d'Asetrans i president de CETCAT. «Hem participat en les reunions de la taula de treball, però de moment no ho veiem clar», conclou.