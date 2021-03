Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació

Des de l'any 2013 la Diputació de Girona ha donat suport al sector agroalimentari per mitjà del segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent. Durant aquests anys s'ha ajudat a impulsar, fomentar i difondre els productes gironins, alhora que es promovia el valor de la proximitat en àmbits diferents.

La covid-19 ens ha dut a tots a una situació excepcional que ens ha obligat a aturar les nostres activitats i redefinir la manera com ens relacionem. Però malgrat el dolorós impacte econòmic i social que estem patint, la pandèmia ha fet que avui hi hagi un interès creixent sense precedents pels productes de proximitat. Per això ara cal aprofitar aquesta oportunitat: ajudar a consolidar aquesta tendència i seguir treballant per promoure els productes de qualitat i de proximitat. La cuina de les comarques gironines és una de les més influents del món des del darrer decenni del segle XX.

El factor humà és essencial, però no hi hauria aflorat el geni sense una conjunció de factors poderosos. Primer, la història, definida per una cruïlla de cultures i intercanvis. Després, la riquesa de matèries primeres procedents de l'agricultura, l'horticultura, la viticultura, el conreu de l'olivera, la ramaderia, la pesca, l'explotació forestal i de les transformacions agroalimentàries artesanals i industrials de qualitat. I finalment, la tradició gastronòmica secular ininterrompuda, renovada i actualitzada en cada període històric.

Vivim en un territori en el qual el paisatge certifica una cuina variada, diversa i quasi autosuficient, d'ingredients quasi infinits. Tres dels nostres parcs naturals són arran de mar i la intervenció humana ha estat capital: el parc natural del Cap de Creus; el dels Aiguamolls de l'Empordà, i el del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, amb olivars, vinyes i arrossars. Dos són a muntanya: el de les Capçaleres del Ter i del Freser i el de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb pastures i fesols. I en queda un de muntanyenc molt a prop del mar: el parc natural de l'Albera, amb fagedes, vaques fagines i suredes.

Són paisatges humanitzats, amb dòlmens, menhirs, masos, esglésies i ermites romàniques, monestirs, prats deliciosos, quilòmetres de paret seca, olivets i vinyes. Hi va haver un temps que les parets seques aguantaven la terra de milers d'hectàrees de ceps, plantats per obtenir vi, amb què acompanyaven celebracions i festejos.

Girona Excel·lent és un segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona creat per tal d'impulsar, fomentar i difondre els productes agroalimentaris gironins de la més alta qualitat. Tots els productes seleccionats s'elaboren al cent per cent a les comarques gironines i és condició indispensable que l'empresa que l'elabora estigui establerta a la demarcació de Girona. La selecció dels productes es fa mitjançant tasts a cegues formats pels millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics.

