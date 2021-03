El nostre ric i premiat patrimoni vitivinícola

Girona és terra de vinya. Especialment l'Empordà d'on surten en cada verema vins que mereixen grans reconeixements. El consell regulador de la Denominació d'Origen Empordà té cura de mantenir sempre present l'esperit de fer un bon vi reivindicant sempre el seu origen. La DO Empordà destaca la seva varietat de vins. Sobre els vins negres afirma que «són de qualitat elevada, amb cos, ben constituïts i harmònics, en ocasions amb el matís d'una criança acurada. Aquests vins de reserva i criança presenten notes aromàtiques molt característiques; són complexes, fragants, amb tocs d'espècies, mantenint sempre aromes de la fruita i la planta. Un cop a la boca s'expressen amb plenitud, saborosos i molt agradables».

Aquest reconeixament és unànime i es fa extensiu també als vins blancs que, segons la DO, s'elaboren sovint «amb varietats autòctones, frescos i saborosos, així com d'altres monovarietals amb una notable qualitat. També rosats que es caracteritzen per un color cirera ben definit, amb gran personalitat i aromes delicades, frescos i de graduació alcohòlica moderada».

Però si hi ha alguna ?singuralitat de l'Empordà aquesta és la Garnatxa «un vi dolç natural elaborat amb la varietat de raïm que li dona nom. Generós, amb sabor del mateix raïm madur, càlid i sedós, virtuts que li concedeixen els trets d'un vi de postres excepcional, juntament amb l'altre vi dolç propi de la zona, el Moscatell de l'Empordà». I tampoc poden deixar de banda «els vins ecològics, les misteles, els vins de raïm sobremadurat i els vins escumosos completen l'oferta vitivinícola de l'Empordà».

Sota el paraigua de la DO hi ha 45 cellers i surten fins a 395 vins. No tots es concentren a l'Alt Empordà. Al Baix hi ha una desena de productors que també estan englobats en aquesta denominació. Un ric patrimoni vitivinícola que supera també totes les fronteres. La majoria d'aquests cellers tenen visites per donar a conèixer la seva producció i la manera com treballen. Des de la DO conviden la gent a interessar-se i fer una ruta seguint els indrets que «conserven tresors del romànic, per panoràmiques espectaculars, per la terra de la gastronomia més excepcional del moment, amb exponents com els germans Roca o Ferran Adrià, que representen la gran quantitat de professionals de la restauració i la gastronomia empordanesa i gironina».