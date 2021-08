Madrid ha rebut aquest dijous el primer avió amb més d'una cinquantena de persones procedents de l'Afganistan. Aquest ha aterrat a dos quarts de cinc de la matinada a la base militar de Torrejón de Ardoz i l'han rebut el ministre d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares; i el d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Jose Luis Escrivá. L'avió transportava ciutadans espanyols repatriats, així com afganesos col·laboradors d'Espanya amb les seves famílies. Escrivà els ha donat la benvinguda i ha assegurat que ja s'està treballant per acompanyar-los. «Emociona escoltar com descriuen la duresa del procés», ha apuntat en una piulada de Twitter, on també ha afegit que entre els afganesos hi havia molts nens.

També s'ha pronunciat a través de la mateixa xarxa Albares, que ha explicat que han conclòs la primera fase d'evacuació. «No queden més espanyols, excepte els necessaris», ha afirmat. Pel que fa al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha agraït l'esforç dels equips dels diferents ministeris que estan coordinant el dispositiu de repatriació i els ha animat a seguir.