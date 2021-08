Els veïns dels habitatges que no han resultat afectats en l'ensorrament de l'edifici de Peníscola (Castelló) però que van ser evacuats per seguretat van poder tornar aquest divendres a casa per recollir els seus estris i un d’ells va qualificar d’«horrible» l’escenari. «Com Txernòbil», va dir.

Aquest veí, que estava de vacances des de dilluns passat a Peníscola en un apartament llogat i que en el moment de l'ensorrament es trobava fora de l'habitatge, va explicar als mitjans de comunicació que «la gent va sortir amb el que portava posat». Segons va subratllar, han viscut el succés amb «nervis», però va reconèixer que han «tornat a néixer».

En el seu cas, els van deixar 5 minuts de temps per recollir els estris «en estar situat l’habitatge en una zona una mica més delicada». El veí va donar l'enhorabona als serveis d'emergències «per la bona tasca que han realitzat».