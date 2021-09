El primer ministre italià, Mario Draghi, ha negat qualsevol implicació "dels governs i la política" en la detenció de l'expresident Carles Puigdemont a Sardenya. En resposta a una pregunta d'una periodista de 'La Vanguardia' a Roma, Draghi ha defensat que l'arrest i la posterior llibertat de Puigdemont va ser "essencialment una operació duta a terme per la policia i els jutges, no per governs ni la política". L'italià ha dit que els agents van detenir Puigdemont seguint el mandat d'una ordre internacional i que, posteriorment, la jutgessa va decidir "suspendre" l'arrest al conèixer la relació de l'expresident amb el Parlament Europeu i el cas que té obert al Tribunal General de la Unió Europea.

El primer ministre italià ha dit que no hi ha hagut cap comunicació amb el govern espanyol sobre el cas de Puigdemont.