El que estem veient per televisió amb el volcà de La Palma és un espectacle de la natura o una tragèdia?

Són les dues coses a la vegada. Vivim en un planeta geològicament actiu i hi ha fenòmens naturals que, d’una manera regular o intermitent, manifesten el dinamisme d’aquest planeta. Quan alguns d’aquests fenòmens naturals interfereixen en un espai on hi ha activitat humana és quan surt aquest terme de catàstrofe. El risc apareix quan potencialment un fenomen natural pot afectar les persones i les propietats.

Així, si La Palma hagués estat deserta, sí que seria únicament un espectacle per contemplar.

Si aquest mateix fenomen es produís en una illa deserta, ens el miraríem com un espectacle extraordinari i, igualment, si no ens agredeix d’una manera directa, també ens mirem les notícies dient «oh, quines imatges». Però, en canvi, quan estàs allà i veus que els corrents de lava es carreguen Sicília, la teva casa o els teus records, és quan esdevé una tragèdia.

Per què atrauen tant els volcans i les erupcions? Aquests dies, molta gent s’ha fet un tip de veure vídeos de La Palma.

Per l’estètica. Sobretot a la nit, veure la imatge de la lava vermella i tots els piroclastos expedits... Si féssim una enquesta sobre paisatges que ens agraden, veuríem que els contrastos cromàtics atreuen molt. Estèticament és atractiu i per això la gent s’hi fixa.

Dies abans de l’erupció ja estava clar que el risc era imminent, perquè el risc geològic està molt ben vigilat a Canàries. Es va preveure bé el que ha passat a La Palma?

S’ha actuat correctament. Canàries i La Palma en concret és un lloc monitoritzat per aquest risc, perquè saben que hi han de conviure. Jo mateix he pogut explicar en les meves classes a la universitat de Girona que l’onze de setembre hi ha hagut un seguit de terratrèmols que ens estan anticipant que hi pot haver una erupció volcànica o mesures fines d’elevacions del terreny que ens estan anticipant per on pot sortir el magma.

Estava clar que el volcà entraria en erupció aquests dies.

Sí. I va arribar un punt que els protocols de seguretat van recomanar evacuar la gent. El que no podien saber és exactament on seria la boca de l’erupció i quines serien les zones afectades, però si mires un mapa geològic veus que colades de lava com les que estan baixant aquests dies n’han baixat molts cops en el passat a la zona de Cumbre Vieja.

Però, tot i saber-ho, la lava s’ha emportat moltes cases.

La discussió seria si es pot construir a tot arreu o si no hi ha d’haver una ordenació territorial. Però dir això des de la distància és fàcil. Les illes Canàries són volcàniques, totes elles, està en el seu propi origen, i hi ha altres territoris al món, com per exemple Hawaii, on hi ha volcans actius que periòdicament van fent vessaments de lava. I la gent assumeix el risc i torna a construir a la zona comptant que, com la colada sempre passa pel lloc més baix, si es fan la casa una mica més amunt no els afectarà.

Això també passa a prop de l’Etna, oi?

L’Etna és, potser, el volcà més actiu que tenim a Europa. Realment, és un edifici volcànic molt i molt actiu i a Sicília tots els seus habitants estan acostumats a conviure amb aquest risc. Saben que, de vegades, han caigut piroclastos i a les carreteres està indicat que quan s’acumulen piroclastos s’ha de circular a velocitat molt baixa perquè aquestes gredes poden provocar que els cotxes patinin, s’han de netejar de les teulades...

Precaucions que no eliminen totalment el risc.

No, però per sort la vall per on poden baixar les colades de lava és un espai conegut, jo el vaig visitar fa poc, i hi ha cases on, en erupcions anteriors, la lava s’hi ha acostat molt i fins i tot n’ha destrossat algunes. És un procés conegut, que des de molt antic se sap que es produeix, i la gent té unes mínimes directrius d’ordenació territorial per adaptar-se. Però això no suposa que el risc sigui mai nul. Segur que hi haurà alguna erupció que podrà produir danys a persones i a les seves propietats.

Aquests dies tothom ha recordat que a la Garrotxa hi ha molts volcans...

Tothom, quan veu un fenomen així, es preocupa pel que pot costar a casa seva. I Catalunya és una zona que ha tingut una activitat volcànica que, des del punt de vista geològic, es podria dir que és recent. A la zona de la Garrotxa es coneixen una quarantena d’edificis volcànics que han tingut activitat de tipus stromboliana, amb expulsions de piroclastos i emissions de colades de lava. Si repartim aquests quaranta edificis en el temps i, a més sabem que l’última erupció va tenir lloc fa deu mil anys, podria ser que hi hagués una nova activitat volcànica en aquest mateix període de temps. Però això no ens ha de fer patir.

No?

No. Si anem enrere en el temps fa deu mil anys, gairebé no hi havia ni els egipcis ni els mesopotamis. És molt temps. I, a diferència d’un terratrèmol que es produeix de manera instantània sense cap precursor, en el cas dels volcans tenim alguns indicadors previs que ens indicarien que hi haurà una erupció.

A Canàries van preveure l’erupció, perquè tenen els volcans molt monitoritzats. A Catalunya l’activitat volcànica també està ben controlada?

Jo crec que sí. No tenim una xarxa sísmica tan monitoritzada com la que hi ha a Canàries, perquè no cal. Estem parlant d’una erupció volcànica cada deu o quinze mil anys i, en canvi, hi han altres riscos que ens han de preocupar més.

Com?

Per exemple, les riuades. Al llarg d’una vida hem viscut o viurem una desena o més d’episodis que ens poden afectar. Catalunya és un lloc on el principal risc geològic que tenim i que pot causar danys a les persones i als edificis és l’aigua.