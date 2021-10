El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar que el Consell de Ministres aprovarà una inversió de 206 milions d’euros per a noves mesures d’ajuda per a la reconstrucció de La Palma. El pla inclourà mesures en matèria d’infraestructures, ocupació, aigua, agricultura, turisme i mesures fiscals, entre altres iniciatives.

El cap de l’executiu va afirmar que es tracta d’un pla «molt potent» que serà aprovat com a reial decret. Aquestes ajudes se sumen als 10,5 milions per a la compra d’habitatges i estris de primera necessitat aprovats per l’Executiu la setmana passada. Sánchez va anar ahir per tercera vegada a la zona per conèixer les prioritats i les propostes dels alcaldes dels municipis afectats i per visitar a les persones allotjades temporalment en un hotel de Fuencaliente, al sud de l’illa.

Per altra banda, el volcà de Cumbre Vieja va experimentar un increment de l’activitat explosiva i no es descarten nous centres d’emissió de lava, va assegurar Carmen López, responsable nacional de vigilància volcànica de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN). A més, el volcà va expulsar nou material de piroclastos, consistent en bombes volcàniques de diversos metres i de gran pes. Diversos científics que treballen analitzant la lava i efectius d’emergències van haver de ser evacuats per l’empitjorament de la qualitat de l’aire a la zona pròxima a la lava, va explicar Miguel Ángel Morcuende, director tècnic del Pevolca.