El volcà continua amb el seu camí de destrucció. El barri de La Laguna, lloc escollit fins fa deu dies pels veïns afectats per l’erupció per seguir l’evolució de la lava, ha quedat pràcticament sepultat per les dues colades que des de principis de setmana avancen pel nord amb l’única oposició de les edificacions, que permeten reduir per moments la seva velocitat. Una benzinera va desaparèixer a primera hora de la tarda de dimecres i el material magmàtic solidificat va seguir el seu curs fins esfondrar, dimecres a la nit, l’associació de veïns i quedar-se a les portes de l’església.

La trajectòria ideal per als científics és que continuï cap al mar per alimentar la colada que està a punt de tocar l’oceà. El pitjor dels escenaris, que envolti la muntanya de La Laguna pel nord amb direcció al mar, va ser qualificat com a «poc desitjable» pel director tècnic del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, que va reconèixer preferir no entrar a avaluar quines mesures es prendrien si es confirma aquesta hipòtesi fins que es produeixi, si és que passa. Malgrat aquest desig, ja a la nit de dimecres el Govern de Canàries va decretar l’evacuació d’uns 500 habitants dels barris de Las Martelas al municipi de Los Llanos de Aridane, i Marina Alta, Marina Baixa, La Condesa i Costa Zapata a Tazacorte davant aquesta possibilitat.

Com cada dia des de fa ja poc més d’un mes, els primers raigs de sol són els que posen en situació tècnics, científics i afectats. Els d’ahir van arribar per complir els pronòstics més pessimistes. La colada número 8 havia arribat a l’estació de Disa, de la qual s’havia retirat l’aigua amb la qual es va substituir el combustible dels tancs per evitar possibles explosions. La 10 havia transitat per darrere amb rapidesa pel Camino Cumplido i el Camino de la Cruz fins minorar el seu ritme a la porta d’entrada de l’escola de La Laguna, que finalment va acabar engolint.