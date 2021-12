L'extinent d'alcaldia de Cultura de Barcelona Joan Subirats substituirà Manuel Castells com a ministre d'Universitats, segons ha avançat aquest dijous a la tarda eldiario.es i ha confirmat l'ACN. El canvi en el Consell de Ministres es produeix per la renúncia de Castells per motius personals. La cartera d'Universitats forma part de la quota d'Unides Podem al govern espanyol i Castells hi va entrar a proposta dels comuns. Subirats va formar part de l'executiu municipal d'Ada Colau a la capital catalana i va deixar el càrrec al consistori al juliol coincidint amb la seva jubilació com a professor universitari quan va complir 70 anys. Subirats és catedràtic en Ciència Política per la UAB.

El ministre d'Universitats, Manuel Castells, deixa el govern espanyol per motius personals, segons ha avançat aquest dijous a la tarda eldiario.es i ha confirmat l'ACN. Castells va entrar al Consell de Ministres a proposta dels comuns i era un dels cinc ministres de la quota d'Unides Podem. Durant els gairebé dos anys a l'executiu presidit de Pedro Sánchez, el titular d'Universitats ha impulsat la coneguda com a 'llei Castells' o llei de convivència universitària, que ha aixecat l'oposició d'algunes organitzacions estudiantils i contra la qual s'ha fet vaga aquest mateix dijous. Castells és catedràtic de Sociologia i d'Urbanisme i és considerat un dels autors de referència en el camp de l'estudi de la societat de la informació. Un centenar d'estudiants es manifesta a Girona contra el projecte de llei Castells i la sentència del 25% de castellà