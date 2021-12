El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat reduir de deu a set dies la quarantena de positius en covid-19. Ho ha decidit per unanimitat la Comissió de Salut Pública en una reunió aquest dimecres a la tarda prèvia al Consell Interterritorial de Salut, segons han confirmat fonts del Ministeri de Sanitat a l'ACN. La decisió arriba en plena sisena onada amb els contagis disparats per la variant òmicron. D'aquesta manera, a partir d'ara les persones contagiades podran escurçar el període d'aïllament. Diverses autonomies havien plantejat reduir la quarantena a cinc dies, però finalment la decisió ha estat que siguin set. A més, la Comissió de Salut Pública ha decidit escurçar també a set dies l'aïllament dels contactes estrets que n'han de fer, és a dir, aquelles persones que no estiguin vacunades.