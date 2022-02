Un nen s'ha de sotmetre a una delicada cirurgia cardíaca a l'hospital Sant'Orsola de Bolonya, però la família, de Mòdena, rebutja les transfusions de sang de donants vacunats contra la Covid-19. El cas ja ha arribat a un jutge, que haurà de decidir si preval l'opinió dels pares o la de l'Hospital.

Fa unes setmanes, la família va fer saber als metges que el seu fill no acceptaria en cap cas sang que provingui de donants vacunats contra la covid-19. Al mateix temps va iniciar una campanya en el seu entorn per trobar voluntaris no immunitzats que volguessin donar sang en contra de l'opinió de l'hospital, que recorda que la legislació de donació de sang no ho permet.

El centre hospitalari va presentar un recurs davant el jutge de tutela del Tribunal de Mòdena perquè els metges que atenen el nen creuen "que la cirurgia prevista és inajornable donada la situació crítica en la qual es troba el nen i, per tant, és necessari obtenir el consentiment necessari per a procedir a l'hospitalització i practicar la cirurgia al menor", segons es pot llegir en l'escrit del seu advocat.

El president de la Federació Nacional d'Ordres Mèdiques, Filippo Anelli, ha fet una crida als pares, demanant-los que confiïn en els metges que estan tractant al seu fill. "Els protocols que regulen les donacions no permeten triar al donant i estan elaborats així perquè els processos siguin segurs. A més, no hi ha perill de rebre sang de donants vacunats contra la covid", sentència.