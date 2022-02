El primer ministre britànic, Boris Johnson, és una màquina de generar polèmiques. L’última , les conseqüències que han tingut les acusacions que va llançar contra el líder laborista, Keir Starmer, durant un acalorat debat al Parlament el 31 de gener i que va conduir a que Starmer fos escridassat i insultat per un grup de persones a fora de l’edifici. Aquell dia, el primer ministre va retreure a Starmer no haver fet prou quan era responsable de la Fiscalia d’Anglaterra per processar el pederasta Jimmy Savile, un conegut presentador de la televisió BBC que ja ha mort. Membres del seu propi partit van criticar l’actitud de Johnson i el van acusar d’utilitzar amb els seus rivals polítics les mateixes estratègies que l’expresident Donald Trump.