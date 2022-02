Rússia ha iniciat un atac militar contra Ucraïna aquesta matinada, després d'un discurs televisat del seu president, Vladímir Putin, on ha anunciat una "operació militar especial" per "desmilitaritzar" i "desnazificar" el país veí. Putin ha dit que l'objectiu de la incursió militar és "protegir" la població del Donbass, que ha assegurat que viu exposada a la "humiliació i el genocidi pel règim de Kíev". El president rus ha exigit als militars ucraïnesos que abandonin les armes i la zona del Donbass i ha responsabilitat Ucraïna de qualsevol bany de sang. Putin també ha avisat Occident que "qualsevol" que intenti frenar-lo o "amenaçar" es trobarà amb una resposta de Rússia "sense precedents en la història". "Estem preparats", ha avisat.

Explosions a Kíev

Diverses explosions han sacsejat Ucraïna en diferents ciutats, entre les quals es troben la capital, Kíev, després de l'anunci de Putin. Segons recull l'agència de notícies Unian, s'ha informat d'almenys quatre explosions a Kramatorsk, una poderosa explosió a la regió d'Odessa, així com a Khàrkiv i Berdyansk. Les explosions també s'han sentit a la capital, Kíev. Alhora, s'ha informat d'explosions i tirotejos prop de l'aeroport de Boryspil.

Live on @CNN air- Matthew Chance hears loud explosions in the Capital City of Kyiv. Unclear where they came from- but they happened just minutes after Putin effectively declared war on Ukraine. Moments later Chance put a flack jacket on live on the air. pic.twitter.com/EQgsKPzlJQ — Ryan Nobles (@ryanobles) 24 de febrero de 2022

L'atac a Ucraïna arriba hores abans que els caps d'estat i de govern de la Unió Europea es reuneixen aquest dijous al vespre a Brussel·les per abordar la crisi.

Ucraïna tanca el seu espai aeri

Ucraïna ha ordenat avui el tancament del seu espai aeri després de l’inici de l’operació militar llançada per Rússia al país. «A causa de l’alt risc de seguretat de l’aviació per a l’aeronàutica civil es decreta [...] el tancament de l’espai aeri d’Ucraïna per a vols civils», ha informat en un comunicat l’Empresa Estatal de Serveis de Trànsit Aeri d’Ucraïna. Poc abans, Rússia havia tancat l’espai aeri a les regions veïnes a l’est d’Ucraïna.

El discurs de Putin

Putin ha criticat "l'expansió de l'OTAN cap a l'est", que considera que ha arribat a un punt "perillós" i que Moscou ja no pot tolerar. "No podem seguir simplement observant el que passa. Seria irresponsable per part nostra", ha afirmat el líder rus. Per Putin, tot plegat "no és una exageració" sinó "un tema de vida o mort" i del "futur" de Rússia. Segons ell, Ucraïna i els aliats de l'OTAN "han creuat" una "línia vermella".

L'objectiu de la seva operació militar, ha dit, és "protegir Rússia dels que han pres Ucraïna com a ostatge" i portar "davant de la justícia" els que han comès, segons diu, "crims sanguinaris contra civils, inclosos ciutadans russos" a la zona del Donbass. Tot i afirmar que Rússia "respectarà" la sobirania dels països formats després de la dissolució de l'URSS, Putin ha afegit que "Rússia no pot sentir-se segura, desenvolupar-se ni existir amb l'amenaça constant que prové del territori de la Ucraïna moderna".

El president rus ha parlat de la Unió Soviètica i de la lluita contra els nazis durant la Segona Guerra Mundial durant el seu discurs, i ha afirmat que "ningú" va demanar als ciutadans ucraïnesos que viuen en determinades parts d'Ucraïna com es volien organitzar territorialment. "La nostra política es basa en la llibertat", ha remarcat, defensant que el dret a l'autodeterminació el poden exercir "tots els pobles que viuen en l'actual territori d'Ucraïna".

En aquest sentit, durant el seu discurs Putin també s'ha referit directament als membres de l'exèrcit ucraïnès, als que ha demanat que entreguin les armes. "Camarades, els vostres pares, avis i besavis no van lluitar contra els nazis, defensant la nostra mare pàtria comuna, perquè avui els neo-nazis ocupin el poder a Ucraïna", els ha dit, afegint: "vau jurar lleialtat al poble ucraïnès, no la junta anti-popular que saqueja Ucraïna i se'n riu del poble". "No seguiu les seves ordres criminals, us demano que deixeu les armes immediatament i aneu cap a casa", ha exigit.

"El seu objectiu és destruir l'estat ucraïnès"

Ucraïna ha condemnat aquest dijous l'inici de la invasió russa del país, i ha assegurat que l'objectiu del president rus, Vladímir Putin és "destruir l'estat ucraïnès". En un comunicat, el ministeri d'Exteriors ha afirmat que les forces militars russes estan "atacant ciutats pacífiques des de diverses direccions". "Aquest és un acte de guerra un atac a la sobirania i la integritat territorial d'Ucraïna, una violació greu de la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional", ha assegurat el govern ucraïnès. El seu president, Volodymyr Zelenski, ha parlat amb el nord-americà Joe Biden i alguns dels líders de la Unió Europea, a qui ha reclamat "sancions immediates" i més suport.